الجامعة العربية: خطة نتانياهو لضم غور الأردن تنسف عملية السلام

الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط. (الإنترنت)

قال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، إن وزراء الخارجية العرب نددوا بخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة.

وقال أبو الغيط للصحفيين بعد اجتماع دام يوما واحدا للوزراء في القاهرة: «تصريحات نتانياهو بشأن ضم أراض من الضفة الغربية انتهاك للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة.. يعتبر المجلس هذه التصريحات تقويضا لفرص إحراز أي تقدم في عملية السلام، وتنسف أسسها كافة»، حسب ما نقلت وكالة «رويترز».

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وفي وقت سابق من اليوم، الثلاثاء، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا أُعيد انتخابه في 17 سبتمبر.

وقال نتانياهو في خطاب تلفزيوني: «هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة»، وفق «فرانس برس». وخاطب المواطنين قائلًا: «إذا تلقيت منكم تفويضا واضحا للقيام بذلك، أعلن اليوم نيتي إقرار سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت».