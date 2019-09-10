«اتفاق شامل» بين الخرطوم والحركات المسلحة في جنوب السودان

أعلن المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان، توت جلواك، الثلاثاء، التوصل إلى «اتفاق شامل» بين الخرطوم والحركات المسلحة في جنوب السودان.

وقال توت جلواك، إنه سيتم غدا إعلان اتفاق المبادئ، الذي تم التوصل إليه بين مجلس السيادة السوداني الحاكم وقادة الحركات المسلحة في جنوب السودان، حسب «رويترز».

رئيس وزراء السودان في جوبا في أول زيارة خارجية

وأضاف أن جوبا ستستضيف مفاوضات السلام برعاية الهيئة الحكومية للتنمية «إيقاد» وجيران السودان. من جهته، قال وزير الإعلام السوداني، فيصل صالح، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، سيتوجه إلى جنوب السودان لإجراء محادثات سلام بين مجلس السيادة السوداني الحاكم وقادة الجماعات المسلحة.

وأضاف صالح بعد أول اجتماع لمجلس الوزراء، أن حمدوك سينضم في أول زيارة خارجية له إلى خمسة من أعضاء مجلس السيادة الحاكم في محادثات مقررة، الخميس المقبل.

ويمثل صنع السلام مع الجماعات المسلحة في جنوب السودان، التي تقاتل قوات الحكومة السودانية، إحدى أولويات حكومة السودان الانتقالية، كونه أحد الشروط الرئيسية، التي تضعها واشنطن لرفع السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.