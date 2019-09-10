شاهد هروب نتانياهو من صواريخ غزة

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو. (الإنترنت)

أظهر مقطع فيديو لحظة هروب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من قاعة احتفالات في مدينة أسدود جنوب البلاد، عقب إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وظهر نتانياهو في الفيديو وهو يلقي خطابا أمام حشد من الناس، قبل أن يقترب منه مجموعة من الحرس والموظفين ويقتادوه بعيدا عن المسرح، وذلك بعد سقوط صواريخ في المدينة، أطلقت من قطاع غزة، حسب ما ذكرت «سكاي نيوز عربية».

كانت عدة قذائف صاروخية انطلقت من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، الثلاثاء، واعترضتها القبة الحديدية، بينما انطلقت صفارات الإنذار في مدينتي عسقلان وأسدود، لتقطع كلمة نتانياهو وتدفعه إلى الهرب.

جاء هذا التطور بعد ساعات فقط من تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بعدم إخلاء أي مستوطنة في الضفة الغربية، في حال أعيد انتخابه في الانتخابات المقررة في 17 سبتمبر الجاري، مؤكدا أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت.

وقال نتانياهو في مؤتمر صحفي: «إذا أصبحت رئيسا للوزراء بعد الانتخابات المقبلة فلن أخلي أي مستوطنة في الضفة الغربية... سنفرض السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات والمناطق الإستراتيجية بالاتفاق مع واشنطن».

وأضاف: «سأفرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت، بمجرد إعلان الحكومة المقبلة... غور الأردن سيكون تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد»، حسب «سكاي نيوز عربية».