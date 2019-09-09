الجيش الإسرائيلي يؤكد سقوط طائرة مسيرة له في لبنان

أكد الجيش الإسرائيلي، الإثنين، سقوط إحدى طائراته في لبنان دون أن يوضح سبب سقوطها، لكنه لم ينف بشكل مباشر ما أعلنه حزب الله عن وقوفه وراء إسقاط الطائرة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت ناطقة باسم الجيش لـ«فرانس برس» «أمس الأحد سقطت طائرة مسيرة تابعة لقوات الدفاع الإسرائيلية في شمال إسرائيل على الأراضي اللبنانية».

وأعلن حزب الله، أمس الأحد، إسقاطه طائرة إسرائيلية أثناء عبورها الحدود الجنوبية للبنان، بعد أسبوع على تبادل محدود لإطلاق نار بينه وبين القوات الإسرائيلية.

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وقال الحزب في بيان صباح الإثنين «تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة المناسبة لطائرة إسرائيلية مسيرة أثناء عبورها الحدود الفلسطينية - اللبنانية باتجاه بلدة رامية الجنوبية». وأضاف «تم إسقاط الطائرة المسيرة في خراج البلدة وأصبحت بيد المقاومين».

وكان حزب الله توعد باستهداف الطائرات المسيرة الإسرائيلية التي تخرق الأجواء للبنانية متهما إسرائيل بشن هجوم بطائرتين من هذا النوع في 25 أغسطس، بالضاحية الجنوبية، معقله في بيروت.