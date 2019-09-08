صفارات إنذار في المستوطنات الإسرائيلية بعد قذيفة صاروخية من غزة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 سبتمبر 2019, 10:24 مساء
سماء قطاع غزة فجر يوم 15 مارس 2019 خلال شنّ الجيش الإسرائيلي غارات على القطاع. (فرانس برس)

انطلقت صفارات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية قرب غزة، مساء الأحد، بعد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع المحاصر.

ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن مصادر أن القذيفة الصاروخية التي أطلقت من غزة، سقطت قرب السياج الفاصل داخل أراضي القطاع. فيما قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، «جرى رصد قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة ولم تتجاوز السياج الأمني».

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) قد قالت الأحد إن مقاتلات حربية إسرائيلية استهدفت بعدة صواريخ موقعا قرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، فيما تم استهداف موقع آخر في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، إلى جانب استهداف موقع ثالث جنوب شرقي مدينة غزة.

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