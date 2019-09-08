السعودية والإمارات تدعمان التهدئة في جنوب اليمن

مسيرة في جنوب اليمن رفعت فيها أعلام الإمارات وصور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في عدن، 05 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

أكدت السعودية والإمارات، اليوم الأحد، أنهما تدعمان التهدئة في جنوب اليمن، بعدما أوحت المعارك بين الانفصاليين المدعومين من أبوظبي، والحكومة المدعومة من الرياض، بوجود خلاف بين القوتين اللتين تقودان معًا حربًا ضد المتمردين الحوثيين في هذا البلد.

وقالت الدولتان في بيان مشترك نشرته وكالتا الأنباء السعودية والإماراتية، أنهما تدعمان «الحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية»، ودعتا إلى «التوقف بشكل كامل عن القيام بأية تحركات أو نشاطات عسكرية (...) ووقف التصعيد الإعلامي الذي يذكي الفتنة ويؤجج الخلاف، وفق وكالة «فرانس برس».

خلافات عميقة

وتدور الحرب في اليمن بشكل رئيسي بين المتمردين الحوثيين المقربين من إيران، وقوات موالية للحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية والإمارات، منذ أن سيطر الحوثيون على مناطق واسعة بينها صنعاء قبل أكثر من أربع سنوات، لكن ثمة خلافات عميقة في المعسكر المعادي للحوثيين، فالقوات التي يفترض أنها موالية للحكومة في الجنوب، حيث تتمركز السلطة، تضم فصائل مؤيدة للانفصال عن الشمال. وكان الجنوب دولة مستقلة قبل الوحدة سنة 1990.

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ويشهد جنوب اليمن، على ضوء هذه الخلافات، منذ شهر معارك بين قوات مؤيدة للانفصال، وأخرى موالية للحكومة، أسفرت عن سيطرة الانفصاليين على عدن ومناطق أخرى. وتقول الحكومة اليمنية إن الإمارات تساعد قوات الانفصاليين عسكريًّا في مواجهاتها مع قواتها، لكن أبوظبي تنفي الاتهام وتدعو للحوار، في المقابل، تدعم السعودية الحكومة بشكل صريح وعلني. ويقيم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وأعضاء في حكومته في الرياض منذ سنوات.