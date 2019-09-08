المناظرات الانتخابية.. برودة النقاش والضبابية تحيران التونسيين وتقللان من الحدث

تونسيون يتابعون المناظرة التلفزيونية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية في أحد مقاهي العاصمة، 7 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

تنظم تونس منذ أمس السبت، ولثلاث أمسيات متتالية، مناظرات كبرى بين المرشحين الـ26، في مبادرة ديمقراطية قبل أسبوع من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.

واكتظ مقهى في العاصمة التونسية على غير العادة برواد جالسين وأنظارهم مشدودة في حيرة إلى شاشة تبث مناظرة تلفزيونية غير مسبوقة لمرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة بعد أسبوع، علهم يجدون الشخص المناسب في تقديرهم. المناظرات تقام تحت عنوان «الطريق إلى قرطاج. تونس تختار»، ووصفها مروجوها بأنها «الحدث» الأبرز في الحملة الانتخابية و«نقطة تحول» في الحياة السياسية في تونس، وفق وكالة «فرانس برس».

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انطلق النقاش الساعة 21.00 (20.00 بتوقيت غرينيتش)، وجلس العشرات إلى الطاولات يصغون بانتباه الى أجوبة المرشحين على أسئلة الصحفيين التي تمحورت حول صلاحيات الرئيس في مجالي الأمن القومي والسياسة الخارجية.

الرؤية غير واضحة

قالت إيمان (30 عامًا) العاطلة عن العمل لـ «فرانس برس» وهي تتابع المناظرة وملامح الاستياء بادية على وجهها: «بالنسبة لي لم تتضح الأمور بعد»، وأوضحت أنها «تابعت كثيرًا أغلب المرشحين على مواقع التواصل الاجتماعي، والآن من خلال المناظرة يقدمون إجابات عامة وفضفاضة بعيدة عن المنتظر» مضيفة أن «الأمور تبقى ضبابية». فيما توصل أسامة (33 عامًا) إلى غربلة المرشحين وإسقاط بعضهم من قائمة خياراته قائلاً: «هناك من المرشحين مَن ظهر مستوعبًا ومدركًا لمهام وصلاحيات الرئيس، وهناك مَن كان خارج الموضوع، وحذفته من خياراتي».

ثمانية مرشحين

وشارك في مناظرة السبت ثمانية مرشحين من بينهم المرشح الإسلامي عبد الفتاح مورو، وارتدى كعادته «الجبة» التونسية التقليدية، وأول رئيس تونسي ما بعد الثورة المنصف المرزوقي، ورئيس الوزراء السابق مهدي جمعة، والناشطة المعارضة للإسلاميين عبير موسى، فيما غاب رجل الأعمال المثير للجدل نبيل القروي، المرشح الذي أودع السجن بتهم غسل الأموال.

حرمان القروي

وكتب القروي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر» تعليقًا على غيابه: «حرموني هذه الليلة من حقي الدستوري للتعبير أمام الشعب التونسي. ويجرؤون على الحديث عن انتخابات شفافة وديمقراطية في غياب مبدأ أساسي وهو التساوي في الحظوظ».

برودة النقاش

والتزم المشاركون بالتوقيت المحدد بنحو 99 ثانية لكل إجابه، ولم تشهد المناظرة مشاحنات وتبادل اتهامات كما يحصل عادة في هذا النوع من السجالات السياسية. وفي المقهى، ترتفع بين الحين والآخر ضحكات ساخرة بين متابعي المناظرة، حين يتلعثم أحد المرشحين في رده أو تبدو عليه البلبلة، وكأنه «تلميذ أمام امتحان» على حد تعبير أحدهم. ويصف أسامة الجو العام للمناظرة التي تولاها مقدمان وحضرها جمهور، بأنه «بارد وخالٍ من كل المناوشات»، مستدركًا: «لكن نفخر به لأن كل العرب يشاهدوننا الليلة».

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وعلق عبد الستار الخمسيني على مقترحات المرشحين الواقفين في شكل نصف دائري خلف منابرهم في أستديو التلفزيون الحكومي الذي غلبت عليه الإضاءة باللونين الأزرق والأحمر، فرأى أن أطروحاتهم ووعودهم الانتخابية «عامة» وأنهم «لم يقدموا برامج واضحة ومفصلة»، مرجحًا أن يكون السبب عامل «الخوف».

الصراع مفتوح

ويرى مراقبون للشأن السياسي أن الانتخابات الرئاسية المبكرة مفتوحة على كل الاحتمالات ولا ينحصر الصراع فيها بين قطبين بارزين كما كان الحال في انتخابات 2014. وجاء في تقرير لمركز «جسور» التونسي للأبحاث: «للمرة الأولى لا يملك التونسيون فكرة عن مَن سيكون الرئيس»، مضيفًا: «العام 2014، كان هناك بطلان: الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي و(الرئيس الراحل الباجي قائد) السبسي... لكن اليوم كل شيء وارد».

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وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات وسجالات بين نشطاء، منهم مَن بدأ بحذف أسماء المرشحين الواحد تلو الآخر من قائمة اهتماماته بعد الاستماع لمداخلتهم، ومنهم مَن تابع الحدث من خارج تونس وعلق بطريقته الخاصة. وكتب عمر، الناشط على «تويتر» من مدينة الرباط في المغرب، «مشهد من الخيال العلمي بالنسبة لنا نحن المغاربة».

وبث البرنامج على 11 قناة تلفزيونية بما في ذلك قناتان عامتان، وعشرين محطة إذاعية. ويشارك في تنظيم المناظرات التلفزيون الحكومي الذي بثها حصريًّا والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومنظمة «مبادرة مناظرة».