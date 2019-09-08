انطلاق إضراب معلمي المدارس الحكومية في الأردن حتى الحصول على علاوة الـ 50%

تظاهرة لمعلمي المدارس الحكومية في العاصمة الأردنية عمان، 05 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

انطلق إضراب معلمي المدارس الحكومية الأردنية، صباح اليوم الأحد، عن العمل غداة رفض الحكومة تنفيذ مطالبهم بمنحهم علاوة على رواتبهم التي يعتبرون أنها «الأدنى بين موظفي الدولة»، وقرر مجلس نقابة المعلمين بالإجماع في اجتماع أمس السبت «الإعلان عن إضراب مفتوح اعتبارا من اليوم الأحد وينتهي بتحقيق علاوة الـ50%».

وقررت النقابة في بيانها «عدم دخول الغرفة الصفية وعدم القيام بأي واجبات وظيفية أثناء فترة الدوام الرسمي» للمدارس، وأن «الإضراب يشمل جميع الصفوف من الأول الأساسي إلى الثاني ثانوي». ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية المئة ألف، وفق وكالة «فرانس برس».

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يأتي الإضراب بعد أسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد منهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو أربعة آلاف مدرسة حكومية. وجاء هذا الإعلان بعد عقد نقابة المعلمين اجتماعين مع الحكومة الجمعة والسبت الماضيين من دون التوصل الى أي اتفاق.

أقل الرواتب

ونظم آلالاف من معلمي المدارس الحكومية في الأردن الخميس الماضي، احتجاجا وسط عمان للمطالبة بعلاوة على رواتبهم. وقال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة لوكالة «فرانس برس» إن «الراتب الذي يتقاضاه المعلم هو الأقل بين رواتب موظفي الدولة الأردنية »، موضحا أن «راتب المعلم يبدأ بـ360 دينارا (حوالي 500 دولار)». وأضاف «أنا خدمتي 24 سنة وعندي أربع شهادات جامعية منها الدكتوراه وراتبي لا يتعدى 760 دينارا (حوالي 1100 دولار)».

«التعليم» ترفض الاستجابة

فيما رفضت وزارة التربية والتعليم الاستجابة لمطالب المعلمين. وأكد المتحدث باسم الوزارة، وليد الجلاد، في بيان أن «كلفة علاوة الـ50% التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة».

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ارتفاع معدل الفقر

ويشهد الأردن ارتفاعا في الأسعار وأزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز الأربعين مليار دولار. ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16%، إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى. وتفيد الأرقام الرسمية بأن معدل الفقر ارتفع العام الماضي إلى أكثر من 15% ونسبة البطالة الى أكثر من 19% في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.