بدء الدوريات الأميركية التركية.. مدرعات ومروحيتان في «المنطقة الآمنة» بسورية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 سبتمبر 2019, 10:24 صباحا
قوات أميركية وتركية في سوريا عام 2018 (فرانس برس)

بدأت الدوريات الأميركية التركية المشتركة صباح اليوم الأحد في منطقة تل أبيض قرب الحدود التركية في شمال سورية، تنفيذا للاتفاق الأميركي التركي حول إنشاء «منطقة آمنة»، وفق مراسل «فرانس برس» في تركيا.

وأكد المراسل دخول ست آليات مدرعة تركية إلى الجهة السورية للانضمام إلى المدرعات الأميركية، قبل أن تنطلق أولى الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السابع من أغسطس، ويهدف إلى إنشاء منطقة آمنة تفصل بين مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سورية الديمقراطية، والحدود التركية. وأفاد مراسلون لـ«فرانس برس» بتحليق مروحيتين في أجواء المنطقة.

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وتم التوصل إلى الاتفاق بين أنقرة وواشنطن الداعمة قوات سورية الديمقراطية، بعدما صعدت الأولى من تهديداتها بشن هجوم ضد الوحدات الكردية، التي تصنفها مجموعة «إرهابية»، في شمال شرق سورية.

موافقة كردية

وتعهدت قوات سورية الديمقراطية ببذل كافة الجهود اللازمة لإنجاح الاتفاق وعمدت إلى تدمير تحصينات عسكرية في المنطقة. كما أعلنت الإدارة الذاتية الكردية قبل عشرة أيام بدء سحب مجموعات من الوحدات الكردية من المنطقة الحدودية في تل أبيض ورأس العين، فضلا عن الأسلحة الثقيلة.

وتنفيذا لبنود الاتفاق، تم الشهر الماضي إنشاء «مركز العمليات المشترك» التركي - الأميركي لتنسيق كيفية إقامة «المنطقة الأمنة».

ولم يتم الكشف عن تفاصيل حول الإطار الزمني للاتفاق وحجم المنطقة بالرغم من إشارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى أن نظيره الأميركي دونالد ترامب وعده بأنها ستكون بعرض 32 كيلومترا.

إلا أن قوات سورية الديمقراطية أفادت بأن عمق المنطقة التي وافقت عليها يصل إلى «خمسة كيلومترات»، ولكن سيتراوح في بعض المناطق الواقعة بين رأس العين وتل أبيض «بين تسعة و14 كيلومترا».

والمنطقة الممتدة من تل أبيض حتى رأس العين هي ذات غالبية عربية، على عكس الجزء الأكبر من المناطق السورية الحدودية مع تركيا التي هي ذات غالبية كردية.

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