القوات الإسرائيلية تقصف مواقع بقطاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 سبتمبر 2019, 08:43 مساء

قصفت القوات الإسرائيلية، السبت، مواقع لحركة «حماس» في قطاع غزة ردًّا على إطلاق صواريخ على إسرائيل من القطاع، بحسب زعم الجيش الإسرائيلي.

وحدث تبادل إطلاق النار ليلاً بعد مقتل شابين فلسطينيين بنيران إسرائيلية خلال صدامات بالقرب من السياج العازل الذي يفصل إسرائيل عن قطاع غزة الخاضع للحصار الإسرائيلي منذ أكثر من 10 سنوات، وفق «فرانس برس».

وبحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، قال ناطق عسكري: «في وقت متأخر من ليلة الجمعة، أطلقت خمس قذائف من قطاع غزة باتجاه إسرائيل وسقطت في حقول في جنوب البلاد» على الحدود مع القطاع. وردًّا على ذلك، قال الجيش في بيان: «إن طائرة ودبابة قصفتا أهدافًا لحماس في شمال قطاع غزة، بما في ذلك مواقع عسكرية».

وفي وقت لاحق السبت دخلت طائرة مسيَّرة أُرسلت من جنوب غزة، المجال الجوي الإسرائيلي وفق ما أعلن الجيش في بيان آخر. وألقت الطائرة «ما يبدو أنه عبوة ناسفة» قرب الجدار الفاصل ما ألحق أضرارًا بآلية عسكرية قبل أن تعود إلى غزة. وقال الجيش إنه ردًا على ذلك استهدفت طائرة إسرائيلية «المجموعة التي أرسلت الطائرة المسيرة»، وخاضت إسرائيل وحماس ثلاث حروب في غزة منذ العام 2008.

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