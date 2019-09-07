تطور الوضع في غزة.. قصف إسرائيلي ردا على إطلاق صواريخ من القطاع

والد الفلسطيني خالد الربيعي الذي قُتل خلال اشتباكات في أعقاب تظاهرة قرب السياج الحدودي بين إسرائيل وغزة، 6 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

قصفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواقع لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة بعد إطلاق صواريخ على إسرائيل من الجيب الفلسطيني.

وتبادل الطرفان إطلاق النار ليلا بعد مقتل شابين فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال، خلال صدامات بالقرب من السياج العازل الذي يفصل إسرائيل عن قطاع غزة الخاضع للحصار الإسرائيلي منذ أكثر من 10 سنوات، وفق وكالة «فرانس برس».

استشهاد فلسطينيين برصاص إسرائيلي على حدود قطاع غزة

وبحسب بيان صادر عن جيش الاحتلال، أطلقت «خمس قذائف من قطاع غزة باتجاه إسرائيل» في وقت متأخر من ليل أمس الجمعة، وقال ناطق عسكري إنها «سقطت في حقول في جنوب البلاد» على الحدود مع الجيب الفلسطيني. وردًا على ذلك، قال الجيش في بيان إن «طائرة ودبابة قصفتا أهدافًا لحماس في شمال قطاع غزة، بما في ذلك موقعًا ومواقع عسكرية». ولم تقع إصابات في إسرائيل أو قطاع غزة الفقير والمحاصر والذي تسيطر عليه حركة حماس.

في أغسطس الماضي، أثار إطلاق سلسلة من القذائف الصاروخية من غزة تلتها غارات إسرائيلية واشتباكات على الحدود مخاوف من التصعيد بين حماس وإسرائيل، قبل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 17 سبتمبر الجاري.