أنقرة: دوريات تركية أميركية مشتركة في «المنطقة الآمنة» بسورية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال فعالية في أنقرة، 15 يوليو 2019 (فرانس برس)

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم الجمعة، أن الدوريات المشتركة مع الولايات المتحدة ستبدأ الأحد في المنطقة المقرر أن تكون «منطقة آمنة» في شمال شرق سورية، مضيفا: «نعتزم البدء بتسيير دوريات مشتركة في 8 سبتمبر».

ويهدف اتفاق تم التوصل إليه في 7 أغسطس بين أنقرة وواشنطن الى إنشاء منطقة آمنة بين الحدود التركية والمناطق السورية شرق الفرات، التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية الحليفة للولايات المتحدة، لكن أنقرة تصنفها منظمة إرهابية.

ولفت آكار، وفق «فرانس برس»، إلى أن جنودا أتراكا وأميركيين قاموا بمهمات استطلاع جوي بواسطة ثلاث مروحيات فوق المنطقة المعنية في الأيام الأخيرة.

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وهذا الأسبوع كرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهديده بشن عملية ضد وحدات حماية الشعب في سورية، في حال عدم إحراز تقدم حول المنطقة الآمنة، كما حذرت تركيا بشكل مستمر من أي تأخير يطال هذا المشروع.

لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل حول الإطار الزمني وحجم المنطقة على الرغم من إشارة أردوغان إلى أن نظيره الأميركي دونالد ترامب وعده بأنها ستكون بعرض 32 كيلومترا، وتم إنشاء مركز مشترك للعمليات كجزء من الاتفاق.

وشنت تركيا هجومين في سورية عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم الدولة الإسلامية عامي 2016 و2018.