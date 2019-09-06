عون: إسرائيل ستتحمل نتائج أي هجوم على لبنان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 سبتمبر 2019, 02:33 مساء

حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، من أن إسرائيل ستتحمل نتائج أي هجوم على بلاده، وذلك بعد أيام من مواجهة بين إسرائيل وجماعة حزب الله، وقد عاد الهدوء بعدها إلى المنطقة الحدودية مع الأراضي المحتلة، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

وقصف الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان بعدما استهدفت صواريخ مضادة للدبابات قاعدة له، بينما أعلنت جماعة حزب الله تدمير مدرعة، ومقتل وإصابة من كانوا بداخلها، لكن إسرائيل نفت وقوع خسائر في صفوف جنودها. وقال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، إن المواجهة انتهت لكنها أطلقت «مرحلة جديدة»، ستستهدف فيها الجماعة الطائرات المسيرة الإسرائيلية، التي تنتهك المجال الجوي اللبناني.

وزاد التوتر بين الجانبين، اللذين خاضا حربا استمرت شهرا في 2006، بعد تحطم طائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية ببيروت يسيطر عليها حزب الله. ووصف نصر الله الحادث الذي وقع يوم 25 أغسطس بأنه هجوم إسرائيلي.

وقال عون، الحليف السياسي لحزب الله، إن تحطم الطائرتين المسيرتين اللتين انفجرت إحداهما بمثابة «إعلان حرب». ونقل مكتب عون عنه القول خلال اجتماع مع منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان، يان كوبيتش: «أي اعتداء على سيادة لبنان وسلامة أراضيه سيقابل بدفاع مشروع عن النفس تتحمل إسرائيل كل ما يترتب عنه من نتائج».

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