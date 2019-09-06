المغرب يتشدد مع رحلات الهجرة غير الشرعية بعد اتفاق مع بروكسل ومدريد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 سبتمبر 2019, 01:48 مساء
مهاجران يحاولان عبور السياج الشائك من المغرب إلى سبتة، 30 أغسطس 2019، (ا ف ب)

بعد أن أبرم المغرب اتفاقات مع بروكسل ومدريد مرفقة بمساعدات، تراجع عدد المهاجرين الواصلين بحرا إلى إسبانيا، وباتت سلطات المغرب لا تسمح بمغادرة كثير من المراكب لسواحلها، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسسية عن مراقبين وخبراء.

ومنذ يناير 2019، وصل 15 ألفا و683 مهاجرا إلى إسبانيا بحرا، بتراجع بنسبة 45% عن عدد الواصلين في الثمانية أشهر الأولى من 2018، وفق وزارة الداخلية الإسبانية.

العبور شرق المتوسط
وبعد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول الهجرة في 2016، ثم إغلاق أبواب إيطاليا في 2018، بات طريق الهجرة البحرية باتجاه إسبانيا الأكثر جذبا للمهاجرين العام الماضي.

غير أن الأمر لم يعد كذلك، وتزايد عدد عابري البحر باتجاه أوروبا من شرق البحر المتوسط باتجاه اليونان، حسب منظمة الهجرة الدولية. وقال مسؤول نقابة الحرس المدني في الأندلس، خوسيه إينسيناس، إن القوات المغربية «تمنع انطلاق المراكب بعد أن كانت في السابق تسمح لها بالإبحار».

من جهته، صرح خبير في الهجرة، طلب عدم كشف هويته أن «الشرطة البحرية المغربية وضعت استحكامات في النقاط الإستراتيجية خصوصا في شمال المملكة لكبح عمليات انطلاق مراكب المهاجرين».

140 مليون يورو
وأشار وزير الداخلية الإسباني، فيرناندو غراند، إلى «تراجع ملحوظ» في عدد المهاجرين الواصلين إلى بلاده، مشيدا بـ«التعاون الأمني»، وذلك خلال سابع اجتماع مع نظيره المغربي.

وأكد أن مدريد «ستستمر في تأكيد لدى مؤسسات الاتحاد الأوروبي أهمية التعاون مع المغرب، باعتباره شريكا إستراتيجيا في مجال الهجرة وغيرها». وخصص الاتحاد الأوروبي 140 مليون يورو لإدارة الهجرة في المغرب.

وقالت كارمن كالفو، نائب رئيس الحكومة الإسبانية في 29 أغسطس: «هذا يبدو لنا قليلا»، مضيفة أن «أوروبا ستستمر في بذل جهد أكبر حيال المغرب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميسي يمكنه الرحيل عن برشلونة بعد اكتشاف «ثغرة كارثية» في عقده
رياضة عالمية
في العدد 198: إجماع دولي لوقف تصدير السلاح ومصير أطفال ليبيا بين الحرب والألعاب ...
ليبيا
الحكومة الموقتة تعتمد قرارا جديدا بشأن استيراد السيارات المستعملة
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
السعودية تقر تعديلات جديدة لتعزيز مكانة المرأة
عربى
ترتيب طرابلس بلائحة أفضل وأسوأ مدن العالم
منوعات
ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
مدير الأهلي بنغازي: لا تعاقدات جديدة.. والمنتصر أخفى مسماره البلاتين.. والتسويق ...
رياضة محلية
صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
علماء يكتشفون أحد الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس
طب وصحة
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مركب «سحري» في الفلفل الحار.. تعرف عليه