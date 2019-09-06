تهديدات بالقتل في العراق على خلفية التوترات الإيرانية الأميركية

لوحة إعلانية كتب عليها «الموت لأميركا وإسرائيل» بعد استهداف مواقع للحشد الشعبي في العراق، 30 أغسطس 2019، (ا ف ب)

يواجه ناشطون وصحافيون ومدونون عراقيون، حملة من الاتهامات والتهديدات من خلال حسابات مجهولة الهوية على الإنترنت، يشتبه بارتباطها بفصائل مدعومة من إيران في بلد منقسم سياسيا على خلفية التوترات الإيرانية الأميركية في المنطقة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتستفيد الأحزاب السياسية والفصائل المسلحة ومسؤولون في العراق من ما يسمى بـ«الجيوش الإلكترونية» منذ سنوات؛ لأغراض الدعاية أو على العكس السخرية من منتقديهم والتهجم عليهم.

تصاعد الخطر

لكن هذه المناكفات على الإنترنت ازدادت في الأشهر الأخيرة، على خلفية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران الداعمين للحكومة العراقية، وصولا إلى تحولها أحيانا إلى ما يشبه التهديدات بالقتل، ولم يسجل أي اعتداء فعلي حتى الآن.

ومنذ منتصف يوليو الماضي، تعرضت خمسة مخازن أسلحة ومعسكرات تابعة لقوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران لتفجيرات أو غارات، وحملت قوات الحشد الشعبي إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولة الهجمات، كما ألقت باللوم على «عملاء».

وفتح هذا الاتهام الطريق أمام حملة عبر الإنترنت ضد مجموعة واسعة من المواطنين العراقيين اتهموا بالتعاون مع إسرائيل وأميركا. ونشرت الصفحات التي لا يعرف أصحابها قائمة بأسماء وصور مدونين وكتاب، كُتب عليها «بعض هؤلاء المدونيين لا يعلمون الأهداف الحقيقية للمشروع المتمثلة بتهيئة الوعي الجماعي العراقي للتطبيع مع إسرائيل، وقد عملوا من أجل المال فقط».

قائمة بالصحفيين

وأدرجت أسماء عدد من الصحافيين البارزين على اللائحة ومنهم الصحافي عمر الشاهر، والباحث والكاتب هشام الهاشمي، والصحافي والكاتب علي وجيه، ورسام الكاريكاتير أحمد فلاح، ومقدمة البرامج جمانة ممتاز، والمدون البارز شجاع فارس، والصحافي رضا الشمري، والناشطون ستيفن نبيل، وصقر ال زكريا، وحسين علي، وعمر محمد.

على أثر هذا التصعيد، وجه المدون علي وجيه رسالة الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ونائبه أبو مهدي المهندس طالبا منهم الدعم.

وقال «منذ سنوات، ونحن مجموعة من الإعلاميين والمدونين نتعرض للتحريض على قتلنا من مدوّنين وصفحات تشير إلى أنها مقربة من الهيئة، أو تابعة لها»، مضيفا: «أرجو الإشارة الى ما إذا كان هناك توجيه للتحريض على دمنا، واتهام مجموعة من الإعلاميين الوطنيين بتهم سخيفة وفارغة أولها التطبيع مع اسرائيل، أو العمالة، وننتظر منكم أن تشيروا بشكل واضح، إلى ما إذا كانت هذه الصفحات والشخصيات تابعة لكم».

وتقيم بغداد علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة منذ الإطاحة بنظام صدام حسين في عام 2003. كما تقيم الحكومة التي يتمتع فيها الشيعة بنفوذ كبير، علاقات جيدة مع طهران. وتدعم إيران قوات الحشد الشعبي التي تقاتل الى جانب القوات الحكومية وتتمتع بنفوذ كبير في الحياة السياسية العراقية.

تحذير حقوقي

وعبر مرصد «الحريات الصحفية»، وهي مؤسسة مستقلة تعنى بالدفاع عن حقوق الإعلام، عن قلقها هذا الأسبوع من أن هذا التحريض قد يؤدي إلى عنف حقيقي. وأوضح في بيان أن ىجهات مجهولة تحرض على قتل صحافيين عراقيين وكتاب بارزين، وتوجه لهم تهما لا تستند للواقع، وتنشر صورهم ومعلومات عنهم متهمة إياهم بالعمل لصالح إسرائيل».

وأضاف أن «ظاهرة الجيوش الإلكترونية وصلت إلى مستويات خطيرة» ، مشيرا الى أنها «أصدرت تهديدات منها التحريض على العنف والكراهية»، منتقدا «الصمت المستمر للسلطات حتى الآن، بما في ذلك القضاء، في التخلي الواضح عن مسؤولياتها عندما يتعلق الأمر بالجرائم الإلكترونية».