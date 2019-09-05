السعودية تطالب الانفصاليين بتسليم القواعد العسكرية للحكومة اليمنية

انفصاليون جنوبيون في 10 أغسطس 2019 بعد سيطرتهم على مواقع للحكومة في عدن، (فرانس برس)

قالت السعودية، الخميس، إن على الانفصاليين الجنوبيين باليمن تسليم القواعد العسكرية والمباني الحكومية في عدن مجددة دعمها للحكومة اليمنية.

وأضافت السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، «أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة، ولن تتوانى عن التعامل معه بكل حزم»، حسب ما نقلت «رويترز».

وسعت السعودية جاهدة في الآونة الأخيرة للحفاظ على التحالف العسكري الذي يقاتل جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران وذلك بعدما انقلب حلفاء محليون على بعضهم البعض في صراع على السلطة أضعف تحالف الرياض مع الإمارات شريكتها الإقليمية الرئيسية.