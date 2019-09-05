ضمت 18 وزيرا.. تشكيل أول حكومة بالسودان في مرحلة ما بعد البشير

رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في الخرطوم في الثالث من سبتمبر 2019. (فرانس برس)

كشف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الخميس تشكيلة أول حكومة في السودان منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل، ما يشكل مرحلة رئيسية في العملية الانتقالية التي يفترض ان تؤدي الى حكم مدني.

وأرجىء إعلان الحكومة الجديدة أياما عدة لمنح رئيس الوزراء وقتا كافيا للاختيار بين الأسماء التي رشحتها "قوى اعلان الحرية والتغيير"، رأس حربة الحركة الاحتجاجية التي اطاحت البشير، والمجلس العسكري.

وقال حمدوك في مؤتمر صحفي «أعلن الآن تشكيل الحكومة (...) اليوم نبدأ مرحلة جديدة من تاريخنا»، مؤكدا أن أهم أولويات الفترة الانتقالية إيقاف الحرب وبناء السلام».

وضمت الحكومة الجديدة 18 وزيرا بينهم أربع نساء أبرزهن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله. ومن الوزراء أيضا وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر بشير مانيس، ووزير الدفاع جمال عمر محمد ووزير الداخلية الطريفي إدريس، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري.

وتشكل مجلس سيادي في السودان بعد توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى الحكم بعد البشير وقادة الاحتجاجات في 17 أغسطس.

ويتضمن هذا الاتفاق الخطوط الكبرى لمرحلة انتقالية من المقرر ان تستمر ثلاثة اعوام ونيفا وتمهد لاجراء انتخابات ديموقراطية. وأحد أبرز تحديات الحكومة الجديدة النهوض باقتصاد السودان الذي طاولته عقوبات اميركية طوال عقدين.