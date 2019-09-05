أول تعليق من «التحرير الفلسطينية» على استقالة غرينبلات: «اعتراف بالفشل»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 سبتمبر 2019, 08:53 مساء
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي. (الإنترنت)

اعتبرت المسؤولة الكبيرة في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، الخميس، أن استقالة جايسون غرينبلات المسؤول الأميركي المكلف خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين هي بمثابة «اعتراف بالفشل». 

وقالت عشراوي بعد اعلان استقالة غرينبلات، المستشار الخاص للرئيس دونالد ترامب المكلف إعداد خطة سلام لتسوية النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين، «أعتقد أنه اعتراف نهائي بالفشل».

وتابعت في تصريح لوكالة «فرانس برس»، «أعتقد أن كل الفلسطينيين سيقولون (حسنا فعل) إذ لم يفوت غرينبلات فرصة لتحقير الفلسطينيين (...) لقد كان ملتزما بشكل كامل تبرير كل الانتهاكات الاسرائيلية بدلا من العمل لصالح السلام».

وأضافت عشراوي أنه «حاولوا إخضاع الفلسطينيين وابتزازنا للموافقة على خطتهم»، معتبرة أن «هذه الخطة كانت محكومة بالفشل منذ البداية»، مشيرة إلى أن «استقالة غرينبلات ليست أكثر من مسمار إضافي في نعش خطة السلام الأميركية».

وإلى جانب جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره، تولى غرينبلات اقتراح خطط لوضع حد للنزاع بين اسرائيل والفلسطينيين في موازاة وعد ترامب بأن ينجح حيث اخفقت إدارات اميركية سابقة. 

ونهاية أغسطس، أعلن غرينبلات أن خطة السلام لتسوية النزاع التي بقيت طي الكتمان لنحو عامين ونصف عام وأرجىء إعلانها مرارا، لن تعرض قبل الانتخابات التشريعية في اسرائيل المقررة في 17 سبتمبر.

وتضمن الجانب الاقتصادي من الخطة الذي أعلن في يونيو الماضي، على 50 مليار دولار من الاستثمارات الدولية في الأراضي الفلسطينية والدول العربية المجاورة على مدى عشرة أعوام، لكن المسؤولين الفلسطينيين رفضوا الخطة الأميركية على خلفية استمرار القطيعة مع إدارة ترامب التي اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقبل وصول ترامب إلى البيت الأبيض نهاية 2016، كان غرينبلات مستشاره القانوني الخاص لنحو عشرين عاما. ويعتبر غرينبلات قريبا جدا من إسرائيل، وأثار غضب الدبلوماسيين الأوروبيين في الأمم المتحدة في يوليو حين اعتبر أن «السلام الدائم والشامل (في الشرق الأوسط) لن يصنعه القانون الدولي أو قرارات مكتوبة غير واضحة».

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