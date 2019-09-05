إردوغان محذرا أوروبا: «سنفتح الأبواب أمام اللاجئين السوريين إذا لم تعطونا الدعم»

عائلة سورية تجلس في خيمة على شاطئ مينكشه بإسطنبول، في 28 يوليو 2019 (فرانس برس)

حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الخميس، من أن بلاده ستضطر لفتح الأبواب أمام اللاجئين السوريين الساعين للوصول إلى أوروبا، في حال عدم حصول أنقرة على مزيد من الدعم الدولي.

ويقيم أكثر من 3,6 مليون لاجئ سوري في تركيا التي طالبت مؤخرًا بإقامة «منطقة آمنة» في شمال شرق سوريا، يمكن للاجئين أن يعودوا إليها، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال إردوغان إنه في حال عدم تحقق المنطقة الآمنة «سنضطر إلى فتح الأبواب. إما أن تعطونا الدعم، وإن لم تعطونا، آسف، ولكن هذا ما نستطيع تحمله». وتساءل إردوغان «هل نحن فقط من سيتحمل عبء اللاجئين؟»، وأضاف أن تركيا أنفقت 40 مليار دولار على اللاجئين. وانتقد الغرب، وخصوصًا الاتحاد الأوروبي، لعدم تنفيذ وعوده.

الدعم الأوروبي

وبموجب اتفاقية موقعة في 2016 وعد الاتحاد الأوروبي أنقرة بستة مليارات يورو (6,6 مليار دولار) مقابل تشديد الإجراءات لمنع اللاجئين من مغادرة أراضيها إلى أوروبا، لكن إردوغان قال إن ثلاثة مليارات يورو فقط وصلت حتى الآن، وتابع «من الوارد أن نضطر للقيام بذلك (فتح البوابات) للحصول على (الدعم الأوروبي)». وتخشى تركيا تدفق موجة جديدة من اللاجئين في وقت تواصل القوات السورية زحفها على آخر معاقل الفصائل المقاتلة في إدلب.

المنطقة الآمنة

وفي محاولة للضغط على الولايات المتحدة التي من المقرر أن تسيّر معها دوريات مشتركة في المنطقة الآمنة، قال إردوغان إن تركيا «عازمة على البدء فعليًا بإنشائها بحلول الأسبوع الأخير من سبتمبر»، وأضاف أن 350 ألف سوري عادوا فعلًا إلى مناطق من بلادهم سيطرت عليها القوات التركية خلال عمليتين في 2016 و2018، وأمد الرئيس التركي «نهدف إلى توطين ما لا يقل عن مليون شخص من الأشقاء السوريين في المنطقة الآمنة التي سيتم تشكيلها على طول 45 كلم من الحدود».