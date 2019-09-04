مفوضية الأمم المتحدة: ألف قتيل مدني بسورية خلال 4 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 سبتمبر 2019, 06:10 مساء

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إن مكتبها أحصى أكثر من 1000 قتيل مدني في سورية خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وقالت المفوضية إن 1000 مدني لقوا حتفهم خلال الأشهر الأربعة الماضية، معظمهم بسبب غارات جوية وهجمات برية شنتها قوات الحكومة وحلفاؤها، وفق «فرانس برس».

وأشارت باشليه إلى أن 1089 مدنيًّا قُـتلوا في البلاد في الفترة بين 29 أبريل حتى 29 أغسطس، من بينهم 304 أطفال. وتحدث باشليه إلى الصحفيين في جنيف، الأربعاء، حول عامها الأول في المنصب.

وتسيطر على محافظة إدلب فصائل مسلحة متصلة بـ«القاعدة». وإدلب هي آخر معقل للمعارضة في سورية، بعدما استعادت قوات الحكومة السورية، بدعم روسي، معظم المحافظات الأخرى والمدن الرئيسية.

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