انتخابات الرئاسة.. تونس تسابق الزمن لتثبيت المسار الديمقراطي

وفاة السبسي في 25 يوليو الماضي وضعت الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية أمام امتحان صعب، فوجدت نفسها ملزمة بالتحرك بسرعة قصوى بعد تقديم موعد الانتخابات إلى منتصف سبتمبر، وهو ما وضعها في سباق مع الزمن لتدعيم الانتقال الديمقراطي الذي تمر به البلاد منذ 2011.

وقالت الناطقة الرسمية باسم الهيئة، حسناء بن سليمان، لـ«فرانس برس» إن «الهيئة في سباق السرعة القصوى» من أجل أن تكون الانتخابات «وفقا للقواعد وتضمن الإنصاف لمختلف المترشحين».

وسارعت الهيئة إثر قرار تغيير المواعيد إلى تقديم مقترح للبرلمان بهدف تعديل القانون الانتخابي والاستفتاء صادق عليه النواب لاحقا، بهدف اختصار بعض الآجال القانونية المتعلقة بالطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة تجنبا لانتهاك الدستور وتجاوز المدة الرئاسية الموقتة المحددة بـ90 يوما على أقصى تقدير.

26 مرشحًا للانتخابات الرئاسية التونسية في القائمة النهائية

وتحصلت الهيئة التي ينتخب البرلمان أعضاءها التسعة على الحبر المستخدم في عمليات الاقتراع للبصم، وبدأت التحضيرات اللوجستية، واختارت 26 مرشحا ليتنافسوا في الانتخابات من أصل نحو مئة طلب.

هيئة الانتخابان تكسب الرهان

وكسبت الهيئة رهانا آخر تمثل في تسجيل أكثر من سبعة ملايين ناخب بعد حملة إعلامية ودعائية مكثفة، تمكنت بعدها من تسجيل نحو مليون ونصف مليون ناخب جديد، 60% منهم من الشباب، محققة رقما قياسيا في هذا المجال منذ انتخابات 2011. ولم يكن ذلك بالأمر السهل بالنظر إلى نسبة العزوف عن الاقتراع في الانتخابات البلدية التي جرت منتصف العام 2018 التي شارك فيه ثلث المسجلين فقط. ولا يعلم كم ستكون نسبة المقترعين في الانتخابات المقبلة.

تحديات أمام الهيئة

ويعد تسريع تنظيم دورات تكوينية متقدمة لمراقبين ومشرفين سيتواجدون في مراكز الاقتراع ويراقبون الحملات والتمويل الانتخابي، من أبرز التحديات التي تواجه الهيئة، وشاركت في الدورات وزارات متخصصة والبنك المركزي. وسيتحقق المراقبون من عدم لجوء المتنافسين إلى تمويلات خارجية وتجاوز سقف التمويل الذي حدده القانون.

وقالت بن سليمان «سيتم تكوين نحو 55 ألفا بين مراقبين ومشرفين... كما تحاول الهيئة دوما أن تقدم الأفضل خصوصا في ما يتعلق بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي والتمويل وتكون تبعا لذلك قراراتها مستندة إلى ملفات مدروسة جيدا». فيما يرى رئيس منظمة «مراقبون» المتخصصة في مراقبة الانتخابات، محمد مرزوق، أن «الهيئة لم تقدم بعد الطرق الواضحة في عملية تحديد ومراقبة التمويل والإنفاق»، وفق وكالة «فرانس برس».

خبرات الهيئة

وراكمت الهيئة سنوات من الخبرة منذ سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي وشقت البلاد طريقها نحو الممارسة الديمقراطية، إذ نظمت أكثر من جولة انتخابات تاريخية، بينها انتخاب المجلس التأسيسي في 2011 بعد الثورة، والانتخابات التشريعية والرئاسية الأولى بالاقتراع العام في 2014، وأول انتخابات بلدية ديمقراطية في 2018. لكن هذا لا يعني أنها ستتمكن من تجاوز الصعوبات الحالية بسهولة.

وأوضحت بن سليمان أن «الهيئة راكمت تجارب سابقة مهمة لكن تبقى الأمور معقدة، لأن القوانين تتغير ولأن عدد المترشحين أكبر والمناخ السياسي يتغير وعلينا أن نتأقلم»، إلا أن أستاذ التاريخ السياسي المعاصر عبداللّطيف الحناشي يعتبر أن سرعة رد فعل الهيئة إثر وفاة الرئيس عبر طلب تقديم المهل «مؤشر مهم على جاهزيتها في معالجة الأمور بمرونة وحكمة».

توقيف صاحب قناة «نسمة»

وتزايد الاحتقان بين المتنافسين قبيل انطلاق الحملة الانتخابية في الثاني من سبتمبر مما زاد من صعوبة مهام الهيئة. وبعد توقيف صاحب قناة «نسمة» الخاصة نبيل القروي، أحد المرشحين البارزين إلى الرئاسة، بتهم تتعلق بتبييض أموال، أصرت الهيئة على أنه سيبقى مرشحا ما لم يصدر قرار قضائي في شأنه. ويرى الحناشي أن قرار الهيئة الإبقاء على ترشيح القروي «أمر يؤكد استقلاليتها وعدم رضوخها للضغوطات المختلفة التي طالبت بإسقاط ترشيحه».

تزكية مرشحي الرئاسة

وبعيد نشر قائمة تزكية المرشحين الـ26، وهو شرط أساسي في تقديم ملف الترشيح، كشف عدد من نواب البرلمان ومن الناخبين أنهم لم يزكوا أسماء معينة نسبت إليهم تزكيتها، وقدموا اعتراضات للهيئة التي قبلت شكاوى الناخبين وأحالتها على القضاء للنظر فيها. ويفترض أن يحصل كل مرشح على توقيع عشرة أعضاء من البرلمان أو عشرة آلاف ناخب ليتمكن من تقديم ملف ترشحه.

الشاهد يطلق حملته الانتخابية للرئاسة التونسية من ليون بفرنسا

وانطلقت الحملة الانتخابية قبل موعدها بالنسبة إلى البعض، وكان الفضاء الافتراضي مساحة لها، إذ انتشرت الصفحات الممولة الناطقة بأسماء المرشحين، وما انفك عدد المنخرطين فيها يتزايد بسرعة، وأهمها صفحة منسوبة لوزير الدفاع المستقيل عبدالكريم الزبيدي الذي أعلن ترشحه ونفى لاحقا أنه يملك صفحات خاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن رئيس الهيئة، نبيل بفون، أن الهيئة «ستوجه تنبيهات للمرشحين لحذف الصفحات» الممولة إلى أن تبدأ الحملة الانتخابية. وأشادت منظمات دولية مختصة في مراقبة الانتقال الديمقراطي والانتخابات بتونس خلال التجارب السابقة، ومن بينها بعثات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. وأقرت غالبية هذه المنظمات بوجود بعض الثغرات في المسارات الانتخابية، لكنها أكدت في المقابل أنها لم تؤثر على النتائج النهائية.

ويقول الحناشي إن «نجاح تنظيم الانتخابات هو نجاح لتجربة الانتقال الديمقراطي ودعم لها وبالإمكان أن تستفيد منها دول المنطقة التي تعيش انتقالا مماثلا».