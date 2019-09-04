تظاهرات في الجزائر ضد إجراء انتخابات رئاسية

متظاهرون مناهضون للطبقة الحاكمة في الجزائر يتظاهرون في العاصمة في الثلاثين من أغسطس 2019. (فرانس برس)

تظاهر مئات الطلاب في العاصمة الجزائرية، أمس الثلاثاء، رفضا للدعوة التي أطلقها رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة.



سار الطلاب يرافقهم مدرسون ومواطنون في تظاهرة تنظم للأسبوع الثامن والعشرين على التوالي وسط هتافات «لا انتخابات».



وردد المتظاهرون هتافات دعت كلا من الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي إلى «الرحيل»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

لا انتخابات مع عصابات المافيا

وهتفوا أيضا «لا انتخابات مع عصابات المافيا»، رافضين أي انتخابات يجريها أركان نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل تحت ضغط حركة احتجاج غير مسبوقة.



وتجمع الطلاب في ساحة الشهداء قبل أن يتوجهوا إلى مركز البريد، وهو مبنى رمزي للاحتجاجات التي تهز البلاد منذ 22 فبراير الماضي. وكما في الجزائر العاصمة شهدت مدن عدة أخرى، وفقا لوسائل إعلام وشبكات تواصل اجتماعي، تظاهرات مماثلة دعا خلالها المحتجون إلى «دولة مدنية وليس دولة عسكرية».



وأتت هذه التظاهرات غداة الدعوة التي وجهها رئيس الأركان، الرجل القوي في البلاد، لإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل 15 سبتمبر الجاري كي يتسنى تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة.