الاتحاد الأوروبي يهاجم الاحتلال الإسرائيلي: إجراءاتكم تقوّض السلام

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 02:27 مساء
مستوطنة إسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، 6 أغسطس 2019، (ا ف ب)

قال الاتحاد الأوروبي إن عمليات الهدم في المناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية، والبناء الاستيطاني للاحتلال الإسرائيلي يشكل تهديدا لقابلية حل الدولتين وتقويضا للآمال بسلام دائم.

جاء ذلك ردا على هدم السلطات الإسرائيلية الأسبوع الماضي منزلا ومطعما يعودان للفلسطينيين في «بتير» و«بيت جالا» بمدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، لأنهما يقعان في المناطق المصنفة (ج).

وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر عن ممثله بالاتفاق مع رؤساء البعثات الأوروبية في القدس ورام الله، اليوم الثلاثاء، أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، كغيرها من الإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات الترحيل القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل.

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وتابع البيان: «يتوقع الاتحاد الأوروبي من سلطات الاحتلال الإسرائيلي احترام التزاماتها كقوة احتلال وفق القانون الدولي»، مشددا على أن الاتحاد كرر معارضته الدائمة القوية سياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك عمليات الإخلاء والهدم، لافتا إلى أن استمرار هذه السياسة يقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، كما يهدد بشكل خطير إمكانية كون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين.

وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس حسب اتفاق «أوسلو» للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية العام 1993 إلى ثلاث مناطق: الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

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