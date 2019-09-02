الشاهد يعد بتقليص تدخل الدولة التونسية في الاقتصاد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 سبتمبر 2019, 10:14 مساء

دعا رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، المرشح للانتخابات الرئاسية التي تنظم في 15 سبتمبر، إلى الحد من تدخل الدولة في الاقتصاد، في اليوم الأول من الحملة الانتخابية الإثنين.

وقال خلال ندوة نظمت في فندق كبير في العاصمة التونسية أمام جمع من مؤيديه: «أنا ضد الليبرالية المتوحشة. التعليم والصحة جزء من دور الدولة، لكن هناك عديد المجالات التي لن تتدخل فيها الدولة»، وفق «فرانس برس».

26 مرشحًا للرئاسة التونسية يطلقون حملاتهم الانتخابية

ويعاني عديد الشركات العامة التونسية، مثل الخطوط الجوية أو شركة قفصة للفوسفات صعوبات كبيرة في الإدارة والتمويل، وفي العام 2016، منح صندوق النقد الدولي تونس قرضًا بقيمة 2.4 مليار يورو على مدار أربع سنوات شرط التزامها بتنفيذ إصلاحات كبيرة.

وقال الشاهد إنه يريد إنشاء «منطقة تجارة حرة مع الجزائر»، ودعا من ناحية أخرى إلى زيادة بنسبة 15% في ميزانية الأمن، بعد ساعات قليلة من مقتل أحد أفراد الحرس الوطني وثلاثة متطرفين مسلحين خلال تبادل لإطلاق النار على الحدود مع الجزائر.

الشاهد يطلق حملته الانتخابية للرئاسة التونسية من ليون بفرنسا

كما حض الشاهد على التفكير في مسألة تنسيق الهجرة إلى أوروبا، قائلًا إنه سيسعى إلى تخفيف إجراءات الحصول على تأشيرات، وعرض رئيس الوزراء الذي يترشح لأول مرة للرئاسة «تجربته»، مدافعًا عن سجله في الأمن والسياحة، وفي مكافحة الفساد. ودعا إلى تيسير رفع الحصانة البرلمانية، في حين أن خصمه السياسي قطب الإعلام نبيل القروي المشتبه في قيامه بغسل أموال في 23 أغسطس محتجز، ويتهم أنصاره الشاهد بأنه استخدم القضاء لإزاحته، وهو ما ينفيه.

وكان الشاهد والقروي وأربعة مرشحين آخرين من المقربين لحزب «نداء تونس» الذي أسسه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي العام 2012، لكن الحزب يعاني اليوم انقسامات أضعفت من تأثيره في الساحة السياسية.ورشح حزب «النهضة» الإسلامي شخصية من صفوفه هو رئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو، المحامي السبعيني بلباسه التقليدي الذي يدافع عن انفتاح الحزب ويلقى احترامًا واسعًا بين التونسيين.

مرشح النهضة التونسية للرئاسة يتعهد بتشجير حدود ليبيا لدواعي أمنية

وهناك أيضًا وزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي السبعيني الذي ظهر بشكل لافت خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الى السبسي قبل وفاته، ما دفع الكثيرين لاعتباره خليفته. ودفعت وفاة السبسي في 25 يوليو عن سن 92 عامًا قبل وقت قصير من انتهاء عهده، الى إعلان انتخابات رئاسية مبكرة كان يفترض أن تجري في 17 نوفمبر بعد الانتخابات النيابية المحددة في أكتوبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«حزب الله» ينشر «فيديو» لعملية استهداف آلية عسكرية إسرائيلية
عربى
صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن ارتفاع إيراداتها 23% خلال يوليو
ليبيا
«البنتاغون» يطلق مشروعا «دفاعيا» أميركيا لمكافحة الأخبار المزيفة
دولى
فنان تركي يحول قطعًا عادية إلى أعمال فنية
ثقافة وفن
البابا فرنسيس يعلق بمصعد في الفاتيكان لمدة 25 دقيقة
دولى
تقرير غوتيريس: النزاع في ليبيا يرفع العجز إلى 10 مليارات دولار
ليبيا
«أفريكوم»: الضربات العسكرية في ليبيا خيار مطروح إذا شكل الإرهاب تهديدا جديدا
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
غوتيريس يبدي قلقه من اندلاع «حرب أهلية» في ليبيا
ليبيا
مصدر: محكمة النقض تستشعر الحرج في الطعن الليبي على تعويضات عائلة «حنا»
ليبيا
ريال مدريد في صدام ناري بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: أضواء سيارتك لامعة جديدة بهذه الطريقة