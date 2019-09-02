نصر الله يهدد باستهداف عمق إسرائيل في حال شنّت هجوماً آخر

هدد الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله باستهداف عمق إسرائيل في حال شنّت هجوماً آخر ضد حزب الله ولبنان، غداة قصفه لآلية عسكرية إسرائيلية بالقرب من الحدود اللبنانية.

وقال نصرالله «إذا اعتديتم علينا فإن جنودكم ومستعمراتكم وفي عمق العمق ستكون في دائرة الاستهداف والرد»، مضيفاً في حال حصول«أي عدوان على لبنان، لن يكون هناك أي شيء اسمه حدود دولية». وأتى رد الحزب الأحد بعد أسبوع من التوتر إثر مقتل إثنين من عناصره في غارة إسرائيلية قرب دمشق واتهامه لإسرائيل بشن هجوم بطائرتين مسيرتين في معقله في بيروت، وفق «فرانس برس».