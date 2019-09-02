إسرائيل تهدد لبنان عبر وزير الخارجية الألماني

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (أرشيفية: الإنترنت)

بعث وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بتحذير إلى لبنان عبر ألمانيا، عقب التصعيد الأخير في النزاع مع «حزب الله»، على الحدود الإسرائيلية مع لبنان أمس الأحد، على نحو خطير قبل أن يعود للهدوء الحذر اليوم الإثنين.

وطلب وزير الخارجية يسرائيل كاتس من نظيره الألماني هايكو ماس، بحسب بيانات وزارة الخارجية الإسرائيلية، نقل التهديد الآتي إلى الحكومة اللبنانية: «إذا لم توقفوا أنشطة حزب الله ضد إسرائيل، فسيتكبد لبنان بأكمله خسائر، وسيُصاب بقسوة». وقال كاتس في بيان صدر اليوم الإثنين إنه ليس لدى إسرائيل نية لاستمرار تصعيد الوضع، إلا أنه أضاف أن «إسرائيل مستعدة للرد بكل قوة على أي هجوم، وتعتبر الدولة اللبنانية هي المسؤول الوحيد في ذلك»، وفق «دويتشيه فيلله» الألماني.

انتقام حزب الله

وتفاقم الوضع على الحدود الإسرائيلية مع لبنان، أمس الأحد، على نحو خطير، حيث قصف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة «أفيفيم». وأعلن الحزب أن الهجوم انتقام لمقتل مقاتلين من صفوفه خلال هجوم إسرائيلي في سورية. وأعلن الجيش الإسرائيلي بعد ذلك أن القصف استهدف عدة أماكن، لكنه لم يسفر عن ضحايا، مضيفًا أن الجيش رد بإطلاق النار عبر استخدام المدفعية ومروحيات قتالية، وقصف أهدافًا في جنوب لبنان.

ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك ضحايا في الجانب اللبناني. وكان حزب الله اتهم إسرائيل قبل نحو أسبوع بالتخطيط لشن هجوم قرب معقله في بيروت عقب إسقاط طائرة مسيَّرة واكتشاف أخرى فوق العاصمة اللبنانية.

وبحسب البيان، طالب كاتس نظيره الألماني بأن تفرض ألمانيا عقوبات ضد حزب الله، وأن تصنف ألمانيا الحزب على أنه منظمة إرهابية. فيما لم تعلق وزارة الخارجية الألمانية على البيان إلى الآن.