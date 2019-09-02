ظريف: الأمن الإقليمي يتحقق بالتعاون بين دول الخليج

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 سبتمبر 2019, 03:18 مساء
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الإثنين، إنه لا يمكن تحقيق الأمن الإقليمي إلا من خلال التعاون بين دول الخليج، وأضاف بعد محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أن طهران ترحب باقتراح روسي لتأمين منطقة الخليج.

وأشار ظريف إلى أن بلاده ستزيد من تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، إذا أخفقت الأطراف الأوروبية الموقعة عليه في حماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية، وأكد خلال المؤتمر الصحفي مع لافروف في موسكو «لا معنى لمواصلة الالتزام بالاتفاق من جانب واحد إذا لم نتمتع بالفوائد التي وعدت بها الأطراف الأوروبية في الاتفاق»، وفق وكالة «رويترز».

وفي الأسبوع الماضي، نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الناطقة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي عقدته، الأربعاء الماضي، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو في الثاني من سبتمبر؛ لبحث الوضع في منطقة الخليج، وأضافت أن الوزيرين سيبحثان أيضًا العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تبادل الرؤى حيال القضايا الإقليمية ومنها الاتفاق النووي الإيراني.

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