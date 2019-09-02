مقتل قائد في الشرطة التونسية وثلاثة مسلحين باشتباكات في منطقة حدودية

ولاية القصرين الحدودية مع الجزائر (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن التليفزيون الرسمي التونسي أن شرطيا وثلاثة مسلحين قتلوا، اليوم الإثنين، في اشتباك أثناء عملية أمنية قرب الحدود مع الجزائر، قبل أسبوعين من انتخابات الرئاسة المبكرة في تونس.

وأضاف التليفزيون أن «رئيس مركز الأمن بحيدرة استشهد على إثر عملية أمنية نفذتها قوات الحرس ضد مجموعة إرهابية أسفرت عن مقتل ثلاثة إرهابيين»، ولفت إلى أن «وحدات الحرس نفذت كمينا لهذه العناصر الإرهابية؛ لمنعها من الوصول إلى جبال القصرين والعملية الأمنية متواصلة»، وفق وكالة «رويترز».

تبادل إطلاق النار

يشار إلى أن تبادلا لإطلاق النار وقع اليوم الإثنين، بين الحرس الوطني التونسي وعناصر مسلحة بمنطقة حيدرة بولاية القصرين الحدودية مع الجزائر.

26 مرشحا للانتخابات الرئاسية التونسية في القائمة النهائية

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أعلنت في وقت سابق قبول 26 مرشحا بشكل نهائي لخوض الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في منتصف سبتمبر الجاري.