بريطانيا تدرس إرسال طائرات مسيرة للخليج

طائرة مسيرة. (أرشيفية: الإنترنت)

تدرس بريطانيا إرسال طائرات مسيرة للخليج في ظل حالة التوتر مع إيران وفق ما ذكرت قناة «سكاي نيوز» اليوم الإثنين.

ولدى سلاح الجو الملكي البريطاني عدد من طائرات (ريبر) المسيرة متمركزة في الكويت للقيام بعمليات في أجواء العراق وسورية، وفق وكالة «رويترز».

وقالت القناة إنه يمكن تكليف هذه الطائرات بمهام أخرى إذا جرى اتخاذ قرار بنشر طائرات مسيرة في الخليج.

وأفادت القناة في تقريرها بأن الطائرات المسيرة ستساعد في عمليات الاستطلاع مع استمرار السفن الحربية البريطانية في مرافقة الناقلات التي ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.

ودعت بريطانيا يوم الجمعة إلى دعم واسع للتصدي لتهديدات الشحن في الخليج بعدما احتجزت إيران ناقلة ترفع العلم البريطاني في المضيق في يوليو.

وقبل التعليق البريطاني بيوم واحد، قالت فرنسا إنها «مستعدة لتحمل مسؤولياتها» للمحافظة على الأمن البحري في مياه الخليج وحرية الملاحة في المضايق.