الصليب الأحمر: مقتل 100 شخص في غارة للـ«تحالف العسكري» باليمن

قدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأحد أن أكثر من 100 شخص قتلوا في غارة شنها التحالف العسكري بقيادة السعودية على مركز اعتقال تابع للحوثيين في ذمار جنوب العاصمة صنعاء.

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فرانز راوخنشتاين الذي توجه إلى ذمار بعد الغارة «نقدر أن أكثر من 100 شخص قتلوا» في الغارة، بحسب «فرانس برس».

وبحسب رواخنشتاين فإن 40 شخصا على الأقل يتلقون العلاج في مستشفيين في المدينة إثر الغارة، وأكد رواخنشتاين إن الموقع الذي تم استهدافه كان عبارة «عن مبنى تابع لكلية كان فارغا ويتم استخدامه منذ فترة كمركز احتجاز».

وأضاف «من المثير للاستياء أن (الغارة) استهدفت سجناً. إن ضرب مبنى مماثل أمر مثير للصدمة ومحزن. السجناء محميون من قبل القانون الدولي». وأرسلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى ذمار فريقا مع إمدادات طبية عاجلة بينها 200 كيس للجثث.

وتأتي الغارة في ذمار بعد أسابيع على فتح جبهة جديدة في الحرب اليمنية، مع اندلاع معارك بين حلفاء الرياض وهم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والانفصاليين الجنوبيين في جنوب البلاد المدعومين من قبل الإمارات.

جرائم حرب

ووضعت الأمم المتحدة التحالف بقيادة السعودية على لائحة سوداء بعد اتهامه بـ«قتل أطفال». وكان التحالف بقيادة السعودية أعلن في بيان بثّته قناة «الاخبارية» الحكومية السعودية أنه قام «بتدمير موقع تابع لميليشيا الحوثي بذمار يحتوي على مخازن لطائرات بدون طيار».

وبحسب التحالف فإن الموقع أيضا «يحتوي على صواريخ دفاع جوي معادية»، وأضاف التحالف «اتخذنا كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين في عملية الاستهداف بذمار». بينما أعلنت قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين في وقت سابق أن التحالف استهدف في «سبع غارات» جوية «مبنى للأسرى» في ذمار، مشيرة إلى أن القصف خلف «عشرات القتلى والجرحى».

ويشهد اليمن منذ 2014 حرباً بين المتمرّدين الحوثيين المقرّبين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به، وقد تصاعدت حدّة المعارك في مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للقوات الحكومية.

وأوقعت الحرب حوالى 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ 2015 بحسب منظمة الصحة العالمية، غير أنّ عدداً من المسؤولين في المجال الانساني يعتبرون أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير. وفي أغسطس الماضي، سيطر الانفصاليون على مدينة عدن، التي تعتبر العاصمة الموقتة للحكومة اليمنية، إذ يسيطر الحوثيون منذ 2014 على العاصمة صنعاء.