الحريري يطلب من واشنطن وباريس التدخل لمواجهة التصعيد الأخير

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 سبتمبر 2019, 04:54 مساء

طلب رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري، اليوم الأحد، من واشنطن وباريس التدخل إزاء التصعيد الأخير بعد استهداف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود الجنوبية، ورد إسرائيل بإطلاق النار.

وأجرى الحريري، خصم حزب الله السياسي الأبرز في لبنان، وفق بيان صادر عنه، «اتصالين هاتفيين بكل من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون طالباً تدخل الولايات المتحدة وفرنسا والمجتمع الدولي في مواجهة تطور الأوضاع على الحدود الجنوبية، وفق وكالة «فرانس برس».

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