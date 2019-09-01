موسكو: «واشنطن عرضت وقف إطلاق النار في إدلب للخطر»

حرس الحدود التركي يطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق حشد في باب الهوى شمال إدلب، 30 أغسطس 2019 (فرانس برس)

اتهمت روسيا، اليوم الأحد، الولايات المتحدة بأنها «عرضت للخطر» وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية، ونفذت واشنطن مساء أمس السبت ضربةً جوية ضد قياديي تنظيم جهادي.

وقال الجيش الروسي إن الولايات المتحدة نفذت ضربتها من دون «إخطار مسبق للجانبين الروسي والتركي»، معتبراً أن الخطوة الأميركية «استخدام عشوائي للطيران» العسكري. وتابعت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن «الضربة خلفت الكثير من الدمار والضحايا في المناطق التي طالتها»، متهمةً واشنطن «بتعريض نظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب للخطر»، وفق وكالة «فرانس برس».

استهداف تنظيم القاعدة

وقتل في الضربة الأميركية أربعون متطرفا على الأقل وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال الناطق باسم القيادة الأميركية الوسطى الكولونيل ايرل براون السبت، إن الهجوم شمال مدينة إدلب استهدف قادة جماعة «تنظيم القاعدة في سوريا» التي تحملها واشنطن مسؤولية شن «هجمات تهدد مواطنين أميركيين وشركاءنا ومدنيين أبرياء».

قصف «مجهول» في إدلب بعد إعلان روسيا وقف إطلاق النار

وجاءت الضربة الأميركية يوم سريان وقف لإطلاق النار أعلنته روسيا ووافقت عليه دمشق في إدلب التي تتعرض منذ أربعة أشهر لقصف أدى إلى مقتل 950 مدنياً فيما تحاول قوات النظام السوري استعادة السيطرة في عملية برية على مواقع إستراتيجية في المحافظة.

السيطرة على خان شيخون

وبعد أشهر من القصف الكثيف من الطيران الروسي والسوري، بدأت قوات النظام في 8 أغسطس هجوماً برياً تمكنت بموجبه من السيطرة على مدينة خان شيخون الإستراتيجية والتوسّع جنوبها، حيث سيطرت على بلدات عدة في ريف حماة الشمالي وطوقت نقطة المراقبة التركية في مورك.

ويعيش في إدلب ثلاثة ملايين شخص وهي خاضعة لسيطرة تنظيم هيئة تحرير الشام الجهادي (النصرة سابقاً) كما تتواجد فيها فصائل أخرى.