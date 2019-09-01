نتنياهو يتعهد مجددا بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 سبتمبر 2019, 01:39 مساء
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مستوطنة إلكانا، 1 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تعهده بضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة في مسعى لدعم قاعدته اليمينية قبل الانتخابات التشريعية المبكرة والمقررة في 17 سبتمبر الجاري. 

ويسعى نتنياهو وحزبه الليكود إلى زيادة إقبال الناخبين وانتزاع الأصوات من الأحزاب اليمينية الأخرى القريبة من الحركة الاستيطانية، وفق وكالة «فرانس برس». 

احتلت إسرائيل الضفة الغربية عام 1967، ويعيش نحو 600 ألف إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية. وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق السلام لأنها مقامة على أراض محتلة يرى الفلسطينيون أنها جزء من دولتهم المستقبلية. 

انتخابات مبكرة
وقال رئيس الوزراء أمام جمهوره في مستوطنة «إلكانا» في الضفة الغربية «سنطبق السيادة اليهودية على جميع المجتمعات بعون الله، كجزء من أرض إسرائيل التوراتية وكجزء من دولة إسرائيل». وكان نتنياهو تعهد بالوعد ذاته قبل الانتخابات التشريعية السابقة في أبريل الماضي. ولم يتمكن رئيس الوزراء من تشكيل ائتلاف حكومي واختار الذهاب إلى انتخابات مبكرة. 

رد عريقات
ورد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات على تصريحات نتنياهو بدعوة المجتمع الدولي إلى التحرك. وكتب عريقات عبر حسابه على موقع تويتر «لهؤلاء الذين يبدون اهتماماً بعد الإعلان عن عطاءات استيطانية إسرائيلية عليهم الآن مواجهة الحقيقة: رئيس وزراء سلطة الاحتلال يعلن رسميا أنه سوف يقوم بضم أراضٍ فلسطينية محتلة». وأضاف عريقات «كفى حصانة وحماية، هناك مسؤولية دولية لفرض عقوبات على إسرائيل بعد عقود من الجرائم المخطط لها». 

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ويشكل المستوطنون دعامة رئيسية لحكومة نتنياهو التي ينظر إليها على أنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.  فيما توقفت جهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية منذ عام 2014 بعد انهيار محاولات إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في التوصل إلى اتفاق. وغيرت إدارة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب سياسة البيت الأبيض بحزم لصالح إسرائيل.

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