غارات التحالف العسكري بقيادة السعودية تقصف موقعا للمتمردين اليمنيين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 سبتمبر 2019, 11:03 صباحا
دخان يتصاعد من مبنى في العاصمة اليمنية صنعاء بعد قصف للتحالف بقيادة السعودية، 16 مايو 2019 (فرانس برس)

قصف التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن مساء السبت، «موقعا عسكريا» تابعا للمتمردين اليمنيين في ذمار جنوب العاصمة صنعاء، مما أدى بحسب المتمردين الحوثيين إلى سقوط قتلى وجرحى. 

وذكر التحالف في بيان بثته قناة «الإخبارية» الحكومية السعودية أنه قام «بتدمير موقع تابع لميليشيا الحوثي بذمار يحتوي على مخازن لطائرات دون طيار». وبحسب التحالف فإن الموقع أيضا «يحتوي على صواريخ دفاع جوي معادية». وأضاف التحالف «اتخذنا كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين في عملية الاستهداف بذمار»، وفق وكالة «فرانس برس».

سبع غارات
فيما أعلنت قناة  المسيرة التابعة للمتمردين الحوثيين أن التحالف استهدف بـ«سبع غارات» جوية «مبنى للأسرى» في ذمار، مشيرة إلى أن القصف أودى بحياة «عشرات القتلى والجرحى»، ولم يكن بالإمكان التحقق من العدد حتى الآن من مصدر مستقل.

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تصاعد المعارك
ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين المتمردين الحوثيين المقربين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به، وتصاعدت حدة المعارك في مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية. 

وأوقعت الحرب نحو 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ 2015 بحسب منظمة الصحة العالمية، غير أن عددا من المسؤولين في المجال الإنساني يعتبرون أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.

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