مقتل 40 شخصا في قصف «مجهول» على إدلب استهدف اجتماعا لعناصر جهادية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 أغسطس 2019, 03:51 مساء

تسببت ضربات صاروخية، لا يعرف مصدرها، استهدفت السبت اجتماعا لقياديين من مجموعات جهادية متشددة قرب مدينة إدلب في شمال غرب سوريا بمقتل أربعين منهم على الأقل، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة «فرانس برس» إن «ضربات صاروخية استهدفت اجتماعا يعقده قياديون في صفوف فصيلي حراس الدين وأنصار التوحيد ومجموعات متحالفة معهما داخل معسكر تدريب تابع لهم» قرب مدينة إدلب، ما تسبب بمقتل «أربعين منهم على الأقل».

ولم يتمكن المرصد من تحديد «ما إذا كانت طائرات قد نفذت هذه الضربات أم ناتجة عن قصف بصواريخ بعيدة المدى».

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