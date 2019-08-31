انفصاليون جنوبيون يعلنون اعتقال عشرات الموالين للحكومة في عدن

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 31 أغسطس 2019, 02:27 مساء
انفصاليون جنوبيون في عدن باليمن، 29 أغسطس 2019، (رويترز)

قال انفصاليون جنوبيون باليمن، إنهم اعتقلوا عشرات الموالين للحكومة في عدن، اليوم السبت، بعد انسحاب قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي من المدينة الساحلية بعد ضربات جوية نفذتها الإمارات.

وقال مسؤولون في المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي وشهود، لوكالة «رويترز» إن قوات المجلس داهمت منازل وشركات بعد الانسحاب واعتقلت «عشرات» النشطاء والسياسيين ورجال الدين المؤيدين للحكومة موجهة إليهم تهمة «الإرهاب».

والقتال بين الحكومة اليمنية، المدعومة من السعودية، والانفصاليين، المدعومين من الإمارات، هو أحدث منعطف في حرب متعددة الأطراف تخوضها عدة فصائل وجيوش. ومن جهة أخرى؛ الانفصاليون وحكومة هادي حلفاء اسما تحت مظلة التحالف الذي تقوده السعودية لمحاربة حركة الحوثي الموالية لإيران في اليمن في إطار صراع أوسع بالمنطقة.

وقصفت طائرات حربية إماراتية يوم الخميس قوات الحكومة اليمنية في عدن، مما قلب موازين القوة في معركة مستمرة منذ شهر بين الانفصاليين وهادي للسيطرة على المدينة ومحافظات بجنوب اليمن. وانسحبت قوات هادي من عدن بعد الضربات الجوية التي قتلت 45 جنديا على الأقل.

ويوم السبت، قال أربعة سكان لـ«رويترز» إن هدوء نسبيا عاد إلى عدن لكن المقاتلين الجنوبيين يجوبون الشوارع وشوهدوا وهم يقومون بمزيد من الاعتقالات في أنحاء المدينة.

وقالت حكومة هادي إنها «اعتقالات... بدوافع سياسية». ونفى مصدر أمني في المجلس الانتقالي الجنوبي صحة ذلك، وقال إن عشرات «الإرهابيين والخارجين عن القانون» اعتقلوا.

ورغم أن الإمارات طرف رئيسي في التحالف المناهض للحوثيين، فإنها تعادي هادي، لأن حكومته تضم إسلاميين تعتبرهم مقربين من جماعة الإخوان المسلمين التي تسعى أبوظبي لتحييدها في أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسلحت الإمارات ودربت عشرات الآلاف من الانفصاليين الساعين لإحياء جمهورية اليمن الجنوبي التي اندمجت مع الشمال عام 1990.

وقتل مفجر انتحاري على دراجة نارية ستة من المقاتلين الانفصاليين على مشارف عدن يوم الجمعة في هجوم أعلن مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنه.

ودعت السعودية إلى قمة لإنهاء الصراع على عدن الذي عطل جهود الأمم المتحدة الرامية لوضع نهاية للحرب التي دفعت اليمن إلى شفا المجاعة وتعتبر على نطاق واسع صراعا بالوكالة بين إيران والسعودية على النفوذ بالمنطقة.

وتدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن في مارس آذار 2015 لمواجهة الحوثيين الذين أزاحوا حكومة هادي عن السلطة في العاصمة صنعاء بشمال اليمن. ويشهد الصراع جمودا كبيرا على الأرض منذ ذلك الحين.

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