الحكومة اليمنية ترفض «تبريرات» الإمارات بعد شنها غارات في عدن

غارات جوية سابقة للطيران الإماراتي في اليمن، (أرشيفية: الإنترنت)

رفضت الحكومة اليمنية، مساء الجمعة، ما وصفته بـ«التبريرات الزائفة» بعد إعلان الإمارات العربية المتحدة شن غارات جوية في مدينة عدن جنوبي اليمن ضد «ميليشيات إرهابية».

وقال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في بيان في وقت متأخر الخميس، نقلته «فرانس برس»، إن قوات الانفصاليين الجنوبيين «هاجمت كل مؤسسات الدولة ومعسكراتها في العاصمة المؤقتة عدن بدعم وتمويل وتخطيط من دولة الإمارات العربية المتحدة».

وكانت الحكومة اليمنية اتهمت أبو ظبي باستهداف قواتها دعما للانفصاليين الجنوبيين.

والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ مارس 2015، دعما لقوات الحكومة في مواجهة المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران.

لكن منذ بداية أغسطس، فتحت جبهة جديدة في الحرب بين القوات الحكومية والانفصاليين المطالبين باستقلال الجنوب اليمني. وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بمساعدة «قوات الحزام الأمني» الجنوبية، لا سيما عبر شن غارات جوية. وقد تتسبب هذه الجبهة بإضعاف فريق التحالف والحكومة.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان إن أبوظبي قامت «بضربات جوية محددة» الأربعاء والخميس استهدفت «ميليشيات إرهابية»، بعد معلومات مؤكدة بأن «المليشيات تستهدف عناصر التحالف، الأمر الذي تطلب ردا مباشرا لتجنيب القوات أي تهديد عسكري».

وأكدت أبو ظبي في بيانها أن «التنظيمات الإرهابية بدأت بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيين، الأمر الذي أدى إلى تهديد مباشر لأمن هذه القوات».

وفي الرياض، أكدت الحكومة اليمنية في اجتماع رفضها «التبريرات الزائفة التي ساقتها دولة الامارات للتغطية على استهدافها السافر لقوات الجيش الوطني».

وأضافت الحكومة، في بيان، نشرته وكالة سبأ للانباء «أن محاولة دولة الامارات الصاق تهمة الإرهاب بقوات الجيش الوطني هي مجرد محاولة بائسة للتغطية على استهدافها السافر وغير القانوني لابطال الجيش الوطني».

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اتهمت الإمارات الخميس بشن غارات استهدفت قواتها في عدن، دعما للانفصاليين الجنوبيين الذين استعادوا السيطرة على المدينة بعد 24 ساعة على خسارتها على أيدي القوات الحكومية، بعد استقدامهم تعزيزات عسكرية من محافظات أخرى.

وكانوا سيطروا عليها في العاشر من أغسطس بعد معارك مع القوات الحكومية.

ودعا هادي الذي يقيم في الرياض الحكومة السعودية إلى «ضرورة التدخل لإيقاف التدخل الإماراتي السافر من خلال دعم ميليشيات الانتقالي واستخدام القصف الجوي ضد القوات المسلحة اليمنية».

ولم يصدر أي تعليق سعودي على تجدد القتال في عدن الأربعاء. وكانت السعودية دعت الإثنين في بيان مشترك مع الإمارات الانفصاليين والحكومة اليمنية للتفاوض والحوار من أجل التهدئة في جنوب اليمن.

وكان الانفصاليون الجنوبيون يقاتلون الى جانب قوات الحكومة ضد المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في البلد الفقير منذ 2014، في إطار نزاع جعل ملايين السكان في اليمن على حافة المجاعة. وكان جنوب اليمن يشكل دولة منفصلة عن الشمال حتى عام 1990.