استمرار تظاهرات الجزائريين للجمعة الـ28 وسط توقيفات جديدة

استمرت التظاهرات في العاصة الجزائر للجمعة الـ28 على التوالي، وسط استمرار التشديدات الأمنية، وإن كانت حدتها قد خفت خلال الأسبوع الحالي، رغم حديث منظمات حقوقية عن توقيف السلطات أشخاص قبل اندلاع التظاهرات اليوم.

وأفاد صحفي «فرانس برس» في مكان تظاهرة العاصمة، أنه رغم رفض الجيش «إجراءات التهدئة» التي دعت إليها هيئة الحوار، وتتضمن تخفيف الإجراءات الأمنية المواكبة للتظاهرات وإطلاق سراح المعتقلين خلال هذه التظاهرات، لوحظ تراجع الإجراءات الأمنية المواكبة لتظاهرة الجمعة.

لكن نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقون الإنسان، سعيد صالحي، قال على «تويتر»، إن الشرطة اعتقلت الجمعة العديد من المشاركين في التظاهرة قبل انطلاقها.

وأعلنت اللجنة الوطنية لإطلاق سراح المحتجزين التي أنشأها عدد من أقرباء معتقلين ومحاميهم، أن نحو أربعين شخصا لا يزالون في السجون وبعضهم منذ يونيو الماضي، بتهمة «المساس بالوحدة الوطنية» عندما رفعوا رايات أمازيغية.

وارتدى بعض الشبان المشاركين في تظاهرة الجمعة قمصانا عليها صورة للخضر بورقعة أحد أبرز القادة العسكريين خلال حرب الاستقلال (86 عاما).

وكان اعتقل في الثلاثين من يونيو الماضي بعد اتهامه بالمس بمعنويات الجيش عندما وجه انتقادات علنية للفريق قايد صالح.

كما ارتدى آخرون قمصانا عليها صور حمزة جعودي، وهو قبطان سفينة تجارية اعتقل خلال الشهر الجاري بعد أن انتقد سيطرة الشركة الإماراتية «موانىء دبي العالمية» على إدارة الموانئ الجزائرية، ودعا زملاءه إلى «العصيان المدني».

وهتف المتظاهرون «أطلقوا سراح بورقعة، أطلقوا سراح حمزة».

وتصر السلطات الانتقالية على ضرورة البدء بإجراء انتخابات رئاسية للخروج من الأزمة الحالية، في حين أن «الحراك» الذي بدأ في الثاني والعشرين من فبراير يرفض إجراء أي انتخابات ينظمها الذين دعموا بوتفليقة طيلة حكمه الذي دام نحو عشرين عاما.

وأطلق المتظاهرون الجمعة في شوارع العاصمة هتافات على غرار «يسقط حكم العسكر» و«ضقنا ذرعا بالجنرالات». كما جرت تظاهرات في مدن أخرى من البلاد حسب ما نقلت مواقع إخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي.

كما هتف آخرون «الشعب يريد فترة انتقالية»، في إشارة الى مطلبهم بضرورة تنحي الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

وكان الأخير طالب الإثنين بتنظيم انتخابات رئاسية «في أقرب الآجال»، وإلى «الشروع في التحضير لها خلال الأسابيع القليلة القادمة»، وهو ما ترفضه الحركة الاحتجاجية.

وتعذر إجراء انتخابات رئاسية كانت مقررة في 4 يوليو لعدم وجود أي مرشح.

ويتولى الحكم حاليا بن صالح الذي انتهت ولايته في 9 يوليو ومددها المجلس الدستوري «إلى غاية انتخاب رئيس جديد».

وشكل بن صالح «هيئة الوساطة والحوار الوطني» المكلفة إجراء مشاورات لتحديد شروط الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يرفض المحتجّون أن تتولى تنظيمها السلطات الحاكمة حاليا.

لكن الحركة الاحتجاجية ترفض الحوار مع هذه الهيئة برئاسة رئيس مجلس النواب السابق كريم يونس، وتعتبر أن أي انتخابات تجريها السلطة الحالية لن تفضي إلا للإبقاء على «النظام» الحالي المتهم بتزوير الانتخابات ابان عهد بوتفليقة الذي حكم البلاد منذ العام 1999 وحتى العام 2019.

وقال الموظف سعيد (54 عاما) خلال مشاركته في تظاهرة الجزائر الجمعة »إنه يوم الجمعة الـ28 ولا يزال الشعب في الشارع يطالب برحيل أحمد قايد صالح كما يرفض الحوار الذي يتسلمه كريم يونس».

ويقول التاجر محمد منصور (54 عاما) «لقد نجحنا في إبقاء التواجد في الشارع قائما طيلة الصيف، لكن مع عودة الناس من إجازاتهم ستزداد المشاركة في التظاهرات بشكل كبير».