الإمارات تؤكد شن غارات على «مليشيات إرهابية» في عدن

غارات جوية سابقة للطيران الإماراتي (أرشيفية: الإنترنت)

شنت طائرات الإمارات العربية المتحدة ليل الخميس- الجمعة غارات جوية في مدينة عدن، جنوبي اليمن، استهدفت «ميليشيات إرهابية» وفق بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان الجمعة.

وأكد البيان، الذي نقلته «فرانس برس»، أن أبوظبي قامت «بضربات جوية محددة» الأربعاء والخميس استهدفت «ميليشيات إرهابية» بعد معلومات مؤكدة بأن «المليشيات تستهدف عناصر التحالف، الأمر الذي تطلب ردًا مباشرًا لتجنيب القوات أي تهديد عسكري».

وأكدت أبو ظبي في بيانها أن «التنظيمات الإرهابية بدأت بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيين، الأمر الذي أدى إلى تهديد مباشر لأمن هذه القوات مما استدعى استهداف المليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة».

وأضاف البيان أن الإمارات «لن تتوانى عن حماية قوات التحالف العربي متى تطلب الأمر ذلك وتحتفظ بحق الرد والدفاع عن النفس».

والجمعة، وقع هجومان في مدينة عدن جنوب اليمن، أدى أحدهما إلى مقتل مقاتلين انفصاليين بعد هجوم انتحاري بدراجة نارية، في أول هجوم انتحاري في المدينة منذ سيطرة الانفصاليين الجنوبيين عليها في 10 أغسطس الماضي.

ورجح المسؤول أن يكون الهجوم الذي لم تتبنه أي جهة حتى الآن، يحمل بصمات تنظيم القاعدة.

ونجا أيضًا قائد قوات الحزام الأمني في المدينة، وضاح عمر عبد العزيز، من انفجار عبوة ناسفة ما أدى إلى إصابة خمسة من مرافقيه، بحسب ذات المصدر.

ويؤكد الانفصاليون أن «محاربة الإرهاب» هي أحد الأسباب التي دفعتهم للاستيلاء على عدن.

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا اتهمت الإمارات الخميس بشن غارات استهدفت قواتها في عدن، دعمًا للإنفصاليين الجنوبيين الذين استعادوا السيطرة على المدينة الواقعة جنوب اليمن.

والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده المملكة السعودية في اليمن منذ مارس 2015، دعمًا لقوات الحكومة في مواجهة المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران.

وتصنف الإمارات «الاخوان المسلمين» على أنها «جماعة إرهابية»، وتعمل على الحد من نفوذها في اليمن وخصوصًا في المناطق الجنوبية الخاضعة لسيطرة القوات الانفصالية الموالية لأبو ظبي.

ويتهم الانفصاليون حكومة هادي بالسماح بتنامي نفوذ الإسلاميين والتأثير على قراراتها السياسية والعسكرية، وخصوصًا أعضاء في حزب «التجمع اليمني للإصلاح» المحسوب على جماعة الاخوان المسلمين.