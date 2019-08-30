الجيش الروسي يعلن وقف إطلاق النار في إدلب بدءا من السبت

أعلن الجيش الروسي، اليوم الجمعة، وقف إطلاق النار من جانب واحد، سيلتزم به الجيش السوري، على أن يدخل حيز التنفيذ صباح السبت في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا التي تسعى دمشق الى استعادتها، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأشار بيان صادر عن المركز الروسي للمصالحة في سوريا إلى التوصل لاتفاق «وقف إطلاق نار من جانب القوات الحكومية السورية، اعتبارًا من صباح يوم السبت»، داعيًا المجموعات المسلحة في المنطقة إلى الالتزام به.

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يذكر أن الجيش السوري استطاع خلال الأسابيع الماضية من السيطرة على مدينة خان شيخون، جنوب إدلب، بعدما انسحبت منها قوات المعارضة، فيما حاولت تركيا وقف الاقتتال، عبر تعزيز قوات المكلفة بالمراقبة داخل إدلب، كما خاضت جولة من المفاوضات مع روسيا وإيران في هذا الشأن.