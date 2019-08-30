لبنان ينفي طلب ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا 1» دخول موانئه

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 30 أغسطس 2019, 02:02 مساء

أفادت وزيرة الطاقة اللبنانية، ندى البستاني، اليوم الجمعة، أن لبنان لم يتلق طلبًا لدخول ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا 1» إلى موانئه، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت الوزيرة، في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «وزارة الطاقة لا تشتري النفط الخام من أي بلد، ولبنان لا يملك مصفاة للنفط الخام، كما لا يوجد أي طلب لدخول ناقلة النفط ’أدريان داريا 1’ الى لبنان».

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن الناقلة تتجه نحو لبنان، وذلك في سياق رده على سؤال بشأن إمكانية استقبالها في تركيا.

والناقلة «إدريان داريا 1» كانت تحمل اسم «غرايس-1» عند احتجازها قبالة سواحل جبل طارق بشبهة نقل النفط إلى سوريا، فيما كان يعد انتهاكًا للعقوبات الأوروبية المفروضة على هذا البلد. وكانت الولايات المتحدة طلبت تمديد احتجاز السفينة. وسمحت المحكمة العليا في جبل طارق في 15 أغسطس للناقلة بالمغادرة، بعدما أكدت طهران أن الحمولة لن تسلم إلى سوريا.

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والإثنين الماضي، أعلنت إيران أنها باعت النفط الذي كان مخزنًا في الناقلة، بدون توضيح الجهة المشترية، ولا ما إذا كان تم شراء النفط قبل أو بعد مصادرة الناقلة في 4 يوليو. وكانت سلطات جبل طارق، الأرض التابعة لسيادة بريطانيا، رفضت مصادرة السفينة بطلب من واشنطن.

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