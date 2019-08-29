فلسطين تشكو هندوراس للأمم المتحدة لفتحها مكتبا دبلوماسيا في القدس

رئيس هندوراس خوان أورلاندو إيرنانديز في سان بيدرو سولا في هندوراس، 23 أغسطس 2019 (فرانس برس)

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، قرار هندوراس فتح مكتب دبلوماسي في القدس مرتبط بسفارتها في تل أبيب، وقررت تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ضد هذه الخطوة.

وأعلنت حكومة هندوراس، الثلاثاء الماضي، أن الرئيس خوان أورلاندو ايرنانديز سيزور إسرائيل لافتتاح «مكتب دبلوماسي» في القدس، معترفة بذلك بالمدينة المقدسة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وفق وكالة «فرانس برس».

افتتاح مكتب تجاري

وقال رئيس هندوراس إنه «في نظري الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل»، موضحا أن «المكتب الدبلوماسي» هو «امتداد» لسفارة بلاده الواقعة في تل أبيب. وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الخميس، أن زيارة رئيس هندوراس وزوجته تبدأ السبت، موضحة أنه سيفتتح الأحد المقبل «مكتبا تجاريا» لبلاده في القدس.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إنها قررت التقدم بشكوى ضد هندوراس لدى الأمين العام للأمم المتحدة بسبب قرارها فتح البعثة الدبلوماسية. كما أعلنت «سحب رغبتها في فتح سفارة لها في (عاصمة هندوراس) تيغوسيغالبا».

مشروع قرار ضد هندوراس

وبحسب البيان قررت وزارة الخارجية أيضا «تقديم مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد هندوراس لمخالفتها قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980»، الذي يعتبر «القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة لاغيا وباطلا» ويشدد على «عدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها».

عدوان مباشر

واعتبرت الوزارة الفلسطينية قرار هندوراس «عدوانا مباشرا» على الشعب الفلسطيني وحقوقه و«انتهاكا صارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها». وقالت إن قرار هندوراس «لا يساعد أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لتحقيق السلام على أساس المرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين إن لم يكن تعطيلا لتلك الجهود».

هندوراس تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

وقررت وزارة الخارجية الطلب من المجلس الوزاري للجامعة العربية الذي سيعقد في العاشر من سبتمبر برئاسة العراق حسب البيان، إدانة هذه الخطوة والدفع باتجاه اتخاذ إجراءات عقابية ضد هندوراس. وأضافت أنها قررت أيضا «التوجه للأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لنفس الغاية طالبة اتخاذ إجراءات مقاطعة تجارية ضد هندوراس».

وطلبت الوزارة رسميا في بيانها من الجالية الفلسطينية في هندوراس التي يبلغ تعدادها أكثر من 100 ألف شخص «رفض هذا القرار والتعبير عن رفضهم بكل الوسائل القانونية والتجارية والاقتصادية المتاحة».