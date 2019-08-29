نائب وزير الخارجية: قتلى وجرحى بغارة إماراتية استهدفت قوات حكومية قرب عدن

مقاتلون متمردون في جنوب اليمن يقطعون طريقا قرب مطار عدن الدولي، 29 أغسطس 2019 (فرانس برس)

اتهمت حكومة الرئيس عبدربه منصور هادين اليوم الخميس، الإمارات العربية المتحدة العضو في التحالف العسكري ضد المتمردين الحوثيين، بشن قصف جوي على قواتها في جنوب اليمن حيث تدور معارك مع الانفصاليين.

وكتب نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي في حكومة الرئيس هادي المعترف بها دوليا على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «تدين الحكومة القصف الجوي الإماراتي على قوات الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن وزنجبار ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وفي صفوف قواتنا المسلحة الباسلة»، وفق وكالة «فرانس برس».

الحكومة اليمنية تتهم الإمارات باستهداف قواتها بقصف جوي

قتلى وجرحى

وقال المسؤول اليمني إن القصف «أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وفي صفوف قواتنا المسلحة الباسلة، ونحمل دولة الإمارات العربية المتحدة كامل المسؤلية عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن القانون والأعراف الدولية».

تصعيد غير مبرر

ولم يوضح تاريخ عمليات القصف لكن سكان عدن أفادوا لوكالة «فرانس برس» بسماع، أمس الأربعاء، غارات جوية عندما دخلت القوات الحكومية المدينة. ودعا المسؤول اليمني السعودية التي تقود الائتلاف الداعم لحكومته، وقف التصعيد غير المشروع وغير المبرر.

ورغم تحالفها الإستراتيجي ضد المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، تدعم الإمارات والسعودية معسكرين مختلفين في جنوب اليمن. وتدعم أبوظبي الانفصاليين في حين تدعم الرياض حكومة هادي.

وبعد أقل من 24 ساعة على فقدان السيطرة على مدينة عدن، استعادها الانفصاليون اليوم الخميس، كما أعلن لـ«فرانس برس» المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي هيثم نزار.

أربعون قتيلا

وأكد مصدر أمني حكومي أن القوات الحكومية انسحبت إلى محافظة أبين المجاورة. وكان الانفصاليون سيطروا على عدن مرة أولى في العاشر من أغسطس بعد معارك ضارية أوقعت ما لا يقل عن أربعين قتيلا.

وكانت الحكومة اليمنية اتهمت في حينها الإمارات بتشجيع «انقلاب» في عدن. ودعت الرياض وأبوظبي إلى الحوار دون التوصل إلى وقف المعارك. وهذا الخلاف في الجنوب يؤثر على الائتلاف المناهض للحوثيين الذي تدخل في اليمن في 2015.