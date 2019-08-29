مجلس الأمن يناقش مشروع قرار حول إدلب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أغسطس 2019, 01:54 مساء
مقاتلون يلتقطون صوراً لحطام طائرة حربية سورية قرب خان شيخون، 14 أغسطس 2019 (فرانس برس)

بدأت مناقشات خلال الأسبوع الجاري بين بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي، حول مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في إدلب بسورية، بمبادرة من الكويت وألمانيا وبلجيكا، وفق تصريح لدبلوماسيين.

وأكد الدبلوماسيون أن مشروع القرار يهدف أيضًا إلى وقف الهجمات على منشآت طبية في هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب سوريا، ومطالبة الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين والطواقم الطبية، وفق وكالة «فرانس برس».

 الوضع الإنساني في سورية
ويفترض أن يستمع مجلس الأمن، اليوم الخميس، إلى تقارير حول الوضع الإنساني في سورية وتقدم الوساطة السياسية التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسن.

60 قتيلاً في اشتباكات بين قوات النظام وفصائل مسلحة في إدلب السورية

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) ومجموعات متشددة موالية لها على مناطق في إدلب ومحيطها. كما تنتشر فيها فصائل معارضة أقل نفوذاً. وتقصف طائرات حربية سورية وروسية بشكل يومي مناطق عدة تمتد من ريف إدلب الجنوبي إلى بعض القرى في حماة الشمالي وصولاً إلى ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

قرار متين
وقال دبلوماسي غربي، طالبًا عدم كشف هويته، «نحتاج إلى قرار متين»، مؤكدًا ضرورة حشر روسيا في الزاوية لوقف الممارسات ضد المدنيين والمنشآت المدنية. فيما ذكر مصدر دبلوماسي آخر أن جلسة أولى لأعضاء مجلس الأمن الدولي يفترض أن تعقد قبل نهاية الأسبوع الجاري.

واستخدمت روسيا مرات عدة في السنوات الأخيرة حق النقض «الفيتو» لمنع تبني قرارات حول سورية في مجلس الأمن. 

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