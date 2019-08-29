الانفصاليون اليمنيون يستعيدون السيطرة على عدن

مقاتلون من قوات الانفصاليين اليمنيين في شارع قرب مطار عدن، 28 أغسطس 2019، (ا ف ب)

استعاد الانفصاليون اليمنيون السيطرة الكاملة على عدن، كبرى مدن جنوب البلاد، في أعقاب اشتباكات مع القوات الحكومية التي كانت سيطرت على المدينة الأربعاء الماضي، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، التي نقلت عن مسؤولين أمنيين من الجانبين.

وقال الناطق الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم لوكالة فرانس برس، إن «قوات الحزام الأمني تسيطر على مدينة عدن بالكامل مع مداخلها». وأكد مصدر أمني حكومي أن عدن تحت السيطرة الكاملة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

ويذكر أن قوات الانفصاليين سيطرت على عدن قبل أيام، ما دفع القوات الحكومية إلى التراجع، ثم عادت وشنت هجومًا مضادًا، تمكنت من خلاله أن تعاود السيطرة على عدن ومناطق أخرى.

لكن مع إعلان اليوم، تعود أكبر مدن الجنوب في اليمن إلى سيطرة الانفصاليين، في ظل تعطل المسار التفاوضي بينهم وبين الحكومة، خاصة مع عدم تمكن الوساطة السعودية من إحداث توافق بين الجانبين.

وظلت اليمن مقسمة بين الشمال والجنوب إلى 22 مايو 1990، حين أعلن الوحدة بينهما، لكن ظلت الأزمات قائمة بين الجانبين، خاصة مع اندلاع الحرب الأهلية في صيف 1994.