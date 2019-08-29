الانفصاليون اليمنيون يستعيدون السيطرة على عدن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أغسطس 2019, 10:12 صباحا
مقاتلون من قوات الانفصاليين اليمنيين في شارع قرب مطار عدن، 28 أغسطس 2019، (ا ف ب)

استعاد الانفصاليون اليمنيون السيطرة الكاملة على عدن، كبرى مدن جنوب البلاد، في أعقاب اشتباكات مع القوات الحكومية التي كانت سيطرت على المدينة الأربعاء الماضي، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، التي نقلت عن مسؤولين أمنيين من الجانبين.

وقال الناطق الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم لوكالة فرانس برس، إن «قوات الحزام الأمني تسيطر على مدينة عدن بالكامل مع مداخلها». وأكد مصدر أمني حكومي أن عدن تحت السيطرة الكاملة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

ويذكر أن قوات الانفصاليين سيطرت على عدن قبل أيام، ما دفع القوات الحكومية إلى التراجع، ثم عادت وشنت هجومًا مضادًا، تمكنت من خلاله أن تعاود السيطرة على عدن ومناطق أخرى.

لكن مع إعلان اليوم، تعود أكبر مدن الجنوب في اليمن إلى سيطرة الانفصاليين، في ظل تعطل المسار التفاوضي بينهم وبين الحكومة، خاصة مع عدم تمكن الوساطة السعودية من إحداث توافق بين الجانبين.

وظلت اليمن مقسمة بين الشمال والجنوب إلى 22 مايو 1990، حين أعلن الوحدة بينهما، لكن ظلت الأزمات قائمة بين الجانبين، خاصة مع اندلاع الحرب الأهلية في صيف 1994.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سلامة يعرض على رئيس تونس محاولات «ترميم موقف دولي موحد من المسألة الليبية»
ليبيا
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
إما حكومة جديدة أو انتخابات..يوم حاسم في المشهد السياسي الإيطالي
دولى
بعد تقديم استقالته.. الفوناس يكشف كواليس مثيرة حول الوضع في «الأولمبية»
رياضة محلية
حظر بيع الفيلة البرية لحدائق الحيوان يثير جدلا
دولى
رسميًّا.. باريس سان جيرمان يعلن مدة غياب مبابي وكافاني
رياضة عالمية
العيساوي يعلن إجراءات لعلاج ملف تكدس الخردة في 3 بلديات
ليبيا
ماكرون يوجه تحذيرا إلى «السبعة الكبار» بشأن الأزمة الليبية
ليبيا
«الصحة العالمية» تكشف خطورة البلاستيك في مياه الشرب
طب وصحة
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العمل ليلا يزيد خطـر الإصابة بالسرطان