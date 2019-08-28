لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء الياباني وروحاني في نيويورك

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في يوكوهاما، 28 أغسطس 2019 (فرانس برس)

قالت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الأربعاء، إنه تم ترتيب لقاء بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في نيويورك الشهر المقبل، خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لطوكيو أمس الثلاثاء، وسيتم اللقاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. فيما تواصل طوكيو مساعيها للقيام بدور فاعل في المحادثات لنزع فتيل التوتر في الشرق الأوسط.

واليابان من كبار مستوردي النفط الإيراني، وكانت إحدى الدول الثماني التي منحتها واشنطن إعفاءات لشراء النفط مباشرة من طهران. وتم فرض عقوبات على طهران بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في عهد سلفه باراك أوباما. والدول الأخرى الموقعة، بينها دول أوروبية كبرى، غير موافقة على خطوة ترامب.

خامنئي لا يرغب في استخدام النووي

وأكد جواد ظريف، لآبي أمس الثلاثاء: «تلقيت كلاما واضحا من المرشد الأعلى (علي) خامنئي أنه لا يرغب في صنع وحيازة واستخدام أسلحة نووية». فيما قال آبي «اليابان ترغب في مواصلة الجهود الدبلوماسية من أجل استقرار الوضع»، وفق وكالة «فرانس برس».

وزار آبي إيران في يونيو والتقى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي والرئيس روحاني في مسعى لتخفيف التوتر بين طهران وواشنطن.