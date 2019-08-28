«دويتشه فيله»: قمة السبع تهمش القضايا العربية لحساب الملف الإيراني

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بياريتس، 25 أغسطس 2019 على هامش قمة مجموعة السبع (فرانس برس)

تجاهلت قمة مجموعة السبع، قضايا عربية ساخنة مثل الملفين السوري واليمني، رغم مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي إلى جانب وضعها العربي والإقليمي، فيما حضر الملف الإيراني بقوة، إضافة إلى مناقشة قضايا أخرى كحرائق غابات الأمازون وأزمة التجارة العالمية.

من العراق إلى سوريا إلى اليمن توجد ملفات ساخنة لا تهدأ الأمور فيها حتى تعود لتشتعل من جديد. وتمحورت أغلب تفاصيل القمة حول الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وجاء «اهتمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتقريب بين إيران وأميركا كأولوية»، وفق رئيس المعهد العراقي للتنمية والديمقراطية غسان العطية في حواره إلى «دويتشه فيله» الألماني.

تجاهل غير مبرر

فيما قال المحلل السياسي الفرنسي والخبير في شؤون الشرق الأوسط بيير لوي ريمون إن «قمة مجموعة السبع أسستها دول صناعية كبرى، بالتالي فالاهتمام منصب بالأساس على الجانب الاقتصادي إلى جانب بعض القضايا الدولية الملحة»، إلا أنه أكد وجود «تهميش للقضايا غير المتعلقة بالقوى الصناعية الكبرى والقوى ذات الوزن الاقتصادي العالمي»، وأكمل: «هناك ابتعاد عن مشاكل القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل لا مبرر له، وكان من المفروض مناقشة الأزمة اليمنية والوضع في الشرق الأوسط عمومًا».

ترامب: «وحدة صف كبرى» في قمة مجموعة السبع بشأن الملف النووي الإيراني

المحلل السياسي الفرنسي قال في مقابلة مع «دويتشه فيله» الألماني أكد أنه إذا وجهنا السؤال لأحد القادة عن سبب ذلك التهميش «سيجيب بأن هذه القضايا لا تدخل في نطاق اهتمامات هذا الاجتماع، وأنه ليس من ضمن الصلاحيات المباشرة للدول المجتمعة مناقشة هذه الملفات، خاصة أن أهم الشركاء العرب المتداخلين مع هذه القضايا ليسوا ممثلين في هذا الاجتماع».

الأزمة الأخيرة مع إيران

وعلى الرغم من العلاقات المتميزة بين دول الخليج العربية والولايات المتحدة، إلا أن هناك دائماً قلق من احتمال التوصل لاتفاق أمريكي-إيراني جديد بشأن الملف النووي، ما يسمح بتحسن العلاقات بين البلدين وهو ما تظن دول الخليج أنه لن يكون في صالحها، ويرى الخبير السياسي العراقي غسان العطية أن هذه النقطة يمكن النظر إليها من زاويتين مختلفتين، «بالنسبة للإمارات هناك قلق من أن التصعيد مع إيران سيكلفها كثيراً، ذلك أن «الوضع الاقتصادي في دبي يشهد تراجعاً كبيراً في الوقت الحالي».

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أما الزاوية الأخرى فهي أن «هذه التحركات الدبلوماسية تقررها المصلحة الأمريكية أولاً وليس مصلحة الإمارات أو السعودية»، لكن هل يمكن أن تخسر أمريكا حلفاءها العرب؟ هذا أمر صعب للغاية، قال العطية إن «الأمر كله يبقى طي التكهنات والتوقعات خاصة مع شخصية مثل ترامب يصعب كثيراً التكهن بأفعالها وتحركاتها وقراراتها، لذا ستبقى الأمور مفتوحة وعلينا الانتظار». بدوره استبعد بيير لوي ريمون خبير شؤون الشرق الأوسط والمحلل السياسي الفرنسي أن تغامر الولايات المتحدة بفقدان حلفائها الخليجيين، مضيفاً أن «مسألة حلفاء أمريكا الخليجيين لابد وأنها أثيرت في الجانب الخفي من المفاوضات التي جرت في باريس».