غارات جوية قرب نقطة مراقبة تركية في شمال غرب سوريا

مدنيون سوريون يبحثون عن ناجين بين أنقاض مبنى مدمر نتيجة غارة سورية قرب معرة النعمان، 27 أغسطس 2019 (فرانس برس)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن طائرات حربية لم تحدد هويتها، شنّت غارات قرب نقطة مراقبة تركية في شمال غرب سوريا، اليوم الأربعاء.

جاء ذلك غداة تأكيد أنقرة أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية قواتها في المنطقة التي تنتشر فيها نقاط مراقبة تركية عدة بموجب اتفاقات مع روسيا. وتمكنت قوات النظام السوري إثر تقدم لها الأسبوع الماضي من تطويق إحداها في بلدة مورك في شمال محافظة حماة وإلى جنوب محافظة إدلب.

سورية أو روسية

وأضاف المرصد أن الغارات وقعت قرب نقطة مراقبة تركية أخرى في قرية شير مغار في ريف حماة الشمالي الغربي المحاذي لإدلب، مشيراً إلى أنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت الطائرات سورية أو روسية نتيجة «اكتظاظ الأجواء بالطائرات وكثافة القصف الجوي».

وتقصف طائرات حربية سورية وروسية بشكل يومي مناطق عدة تمتد من ريف إدلب الجنوبي إلى بعض القرى في حماة الشمالي وصولاً إلى ريف اللاذقية الشمالي الشرقي. وتسيطر على هذه المناطق هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وفصائل أخرى معارضة للنظام. وبدأت قوات النظام في الثامن من الشهر الجاري هجوماً تمكنت خلاله من السيطرة على مدينة خان شيخون الاستراتيجة في محافظة إدلب وبلدات عدة في شمال محافظة حماة. وتعتبر نقطة المراقبة التركية المطوقة في بلدة مورك الأكبر بين 12 نقطة مماثلة تنشرها أنقرة في إدلب ومحيطها.

الوضع معقد

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء، إثر لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إن «الوضع تعقد بشكل كبير إلى درجة بات جنودنا حاليا في خطر. لا نريد أن يستمر ذلك. سنتخذ كل الخطوات الضرورية لحمايتهم».

60 قتيلاً في اشتباكات بين قوات النظام وفصائل مسلحة في إدلب السورية

ومحافظة إدلب ومناطق محاذية لها في شمال حماة وغرب حلب وشرق اللاذقية مشمولة باتفاق روسي تركي تمّ التوصل إليه في سوتشي في سبتمبر الماضي، ونص على إقامة منطقة منزوعة السلاح، من دون أن يُستكمل تنفيذه. ودفع التصعيد المستمر منذ نحو أربعة أشهر أكثر من 400 ألف شخص إلى النزوح من المنطقة، بينما قتل أكثر من 930 مدنياً، وفق المرصد.