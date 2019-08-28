وزير الإعلام اليمني: القوات الحكومية تسيطر على مطار عدن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أغسطس 2019, 01:17 مساء

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، اليوم الأربعاء إن القوات الحكومية انتزعت السيطرة على مطار عدن من الانفصاليين الجنوبيين.

وقال الإرياني في تغريدة: «دخول قوات الجيش الوطني مطار عدن والسيطرة الكاملة على البوابة الرئيسية للمطار»، وفق وكالة «رويترز».

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلنت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، دخول قواتها إلى مدينة عدن التي سيطر عليها الانفصاليون الجنوبيون منذ 10 أغسطس. وكتب الإرياني على «تويتر»: «طلائع الجيش الوطني والأجهزة الأمنية تصل العاصمة المؤقتة عدن وتبدأ بتأمين مديرياتها».

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