بعد مواجهات مع الانفصاليين.. القوات الحكومية اليمنية تستعيد السيطرة على أبين

عنصران من القوات الانفصالية يقفان عند نقطة تفتيش في مدينة عدن، 18 أغسطس 2019 (فرانس برس)

أعلنت مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، أن القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا استعادت السيطرة على محافظة أبين في جنوب اليمن، بعد نحو أسبوع من سيطرة الإنفصاليين عليها.

وسيطر الانفصاليون الجنوبيون، في 20 أغسطس، على مقرين لقوات الأمن في أبين وهما معسكر لقوات الأمن الخاصة في زنجبار، عاصمة المحافظة، وآخر للشرطة العسكرية في الكود الواقعة بين المحافظة وعدن. وقالت مصادر أمنية إن القوات الموالية لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي حققت تقدما إثر وصول تعزيزات عسكرية.

استعادة زنجبار

وكتب وزير الإعلام في الحكومة المعترف بها دوليا معمر الإرياني على تويتر: «أبطال الجيش الوطني والأجهزة الأمنية يستعيدون مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين ويكملون سيطرتهم على جميع مديريات المحافظة».

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وانسحبت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الطريق الذي يربط محافظة أبين مع محافظة عدن، بحسب المصادر الأمنية. ويأتي هذا التقدم بعد أن سيطرت القوات الحكومية الأسبوع الماضي على مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة.

مقتل وإصابة العشرات

وسيطر الانفصاليون في العاشر من أغسطس على مدينة عدن، العاصمة الموقتة للحكومة، إثر اشتباكات مع القوات الحكومية قتل وأصيب فيها عشرات. وانسحب المجلس الانتقالي الجنوبي جزئيا من مواقع رئيسية احتلها في عدن، تحت ضغوط من السعودية والإمارات، لكنه لا يزال يسيطر على مواقع عسكرية رئيسية.

يقاتل الانفصاليون الجنوبيون وقوات الحكومة معا في صفوف تحالف تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في البلد الفقير منذ 2014، ضمن نزاع جعل ملايين السكان في اليمن على حافة المجاعة.